Московия вместо россии: что украинцы думают о возвращении врагу исторического названия

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Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
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На карты снова нужно вернуть название Московия
На карты снова нужно вернуть название Московия. Фото Открытые источники

Большинство украинцев считают, что россии пора вернуть историческое название

Около 60 процентов украинцев хотели бы вернуть российской федерации историческое название и называть Московией в официальных документах и на государственном уровне.

Именно такие результаты показал социологический опрос, проведенный компанией Active Group.

На вопрос анкеты "Поддерживаете ли вы переименование россии в Московию в украинских официальных документах?" однозначно ответили 36,6 процента опрошенных. Следующие ответы распределились следующим образом:

  • скорее да — 22,9%
  • скорее нет — 12,8
  • однозначно нет — 6,3
  • затрудняюсь ответить — 21,4

Заметим, что мы не единственные, кто употребляет в отношении россии исторические названия. Так, Латвия называет рф Krievija (Кривия) по наименованию славянского племени кривичей, живших на пограничье нынешней Латвии в верховьях Двины и Днепра. Эстония называет Россию Venemaa, Финляндия — Venäjä, то есть Венамаа и Венайа соответственно. Оба названия произошли от племени венедов, которых многие исследователи считают предками славян.

Бывшие повелители Московии – монголы – называют ее Оросин Холбооны Улс, а вьетнамцы – коротким звуком "Nga".

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества Телеграфа с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией посредством онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных — 18 февраля 2023 года.

Ранее сайт "Телеграф" писал, как украинцы относятся к переименованию улиц и учебных заведений, имеющих отношение к россиянам и россии.

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#Россия #Опрос #Переименование #Социология #Active Group #Московия