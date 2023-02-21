Московия вместо россии: что украинцы думают о возвращении врагу исторического названия

Большинство украинцев считают, что россии пора вернуть историческое название

Около 60 процентов украинцев хотели бы вернуть российской федерации историческое название и называть Московией в официальных документах и на государственном уровне.

Именно такие результаты показал социологический опрос, проведенный компанией Active Group.

На вопрос анкеты "Поддерживаете ли вы переименование россии в Московию в украинских официальных документах?" однозначно ответили 36,6 процента опрошенных. Следующие ответы распределились следующим образом:

скорее да — 22,9%

скорее нет — 12,8

однозначно нет — 6,3

затрудняюсь ответить — 21,4

Заметим, что мы не единственные, кто употребляет в отношении россии исторические названия. Так, Латвия называет рф Krievija (Кривия) по наименованию славянского племени кривичей, живших на пограничье нынешней Латвии в верховьях Двины и Днепра. Эстония называет Россию Venemaa, Финляндия — Venäjä, то есть Венамаа и Венайа соответственно. Оба названия произошли от племени венедов, которых многие исследователи считают предками славян.

Бывшие повелители Московии – монголы – называют ее Оросин Холбооны Улс, а вьетнамцы – коротким звуком "Nga".

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества Телеграфа с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией посредством онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных — 18 февраля 2023 года.

Ранее сайт "Телеграф" писал, как украинцы относятся к переименованию улиц и учебных заведений, имеющих отношение к россиянам и россии.