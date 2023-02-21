Московія замість росії: що українці думають про повернення ворогу історичної назви
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Більшість українців вважають, що росії час повернути історичну назву
Майже 60 відсотків українців хотіли б повернути російській федерації історичну назву і називати Московією в офіційних документах і на державному рівні.
Саме такі результати показало соціологічне опитування, проведене компанією Active Group.
На запитання анкети "Чи підтримуєте ви перейменування росії на Московію в українських офіційних документах?" однозначно так відповіли 36,6 відсотка опитаних. Наступні відповіді розподілилися таким чином:
- швидше так — 22,9%
- швидше ні — 12,8
- однозначно ні — 6,3
- важко відповісти — 21,4
Зауважимо, що ми — не єдині, хто вживає щодо росії історичні назви. Так, Латвія — називає рф Krievija (Криєвія) за найменуванням слов'янського племені кривичів, які жили на прикордонні нинішньої Латвії у верхів'ях Двіни та Дніпра. Естонія називає росію Venemaa, Фінляндія — Venäjä, тобто Венамаа та Венайа відповідно. Обидві назви походять від племені венедів, які багато дослідників вважають предками слов'ян.
Колишні повелителі Московії — монголи — називають її Оросин Холбоони Улс, а в'єтнамці — коротким звуком "Nga".
Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.
Дослідження здійснено компанією за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних — 18 лютого 2023.
Раніше сайт "Телеграф" писав, як українці ставлять до перейменування вулиць та навчальних закладів, що мають стосунок до росіян та росії.