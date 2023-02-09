На честь білоруського міста? У Києві перейменували ще понад 30 вулиць

Одна з вулиць, ймовірно, названа на честь білоруського міста

У Києві продовжують перейменовувати вулиці та бульвари, які пов’язані з росією чи радянським минулим. На засіданні Київради 9 лютого 31 об’єкт отримав нові назви, а один проспект буде названо, ймовірно, на честь Бреста.

Про це повідомили у прес-службі мера Києва Віталія Кличка. Він наголосив, що в Києві продовжать позбавлятися від російських топонімів.

"У Києві йде процес дерусифікації. Ми позбавляємося радянських назв та символів, пов’язаних з країною агресором. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою росія намагається знищити Україну та українців. Ми маємо прибрати та забути старі радянські та російські назви назавжди. А називати наші вулиці іменами наших героїв, зокрема героїв сучасної російсько-української війни", – зазначив мер столиці.

Так, перейменували проспект Перемоги. Йому повернули історичну назву – проспект Берестейський. А площа Перемоги тепер називатиметься Галицькою — це її історична назва.

Також перейменовано:

Провулок Мічуріна в Печерському районі — провулок Болсуновський,

Брест-Литовське шосе у Святошинському районі – Берестейське шосе.

Вулиця Петрівська у Шевченківському районі – вулиця Вознесенський Яр.

На наступному засіданні Київради планують перейменувати одну з вулиць на честь померлого друга України Вахтанга Кікабідзе. Загалом у столиці перейменовано вже 268 міських об’єктів.

Окрім цього, 8 лютого у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику Чкалову. А вже 9 лютого демонтували пам’ятник радянському воєначальнику Ватуніну. Очікується, що Мінкульт може схвалити знесення пам’ятника відомого ватажка більшовиків Щорса.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі не хочуть перейменовувати вулиці на честь українських воїнів. Як причину вказали те, що війна ще триває і кожен із загиблих воїнів заслуговує на нашу пам’ять.