"Коли це все радянське г*вно вже мене покине?": Клопотенко попросив допомоги у знеросійщенні

Відомий кулінар спіймав себе на тому, як подумки наспівує радянську пісню

Популярний кухар, зірка шоу "МастерШеф" й ініціатор нового шкільного меню Євген Клопотенко заговорив про необхідність позбавляння всього радянського. Як приклад він навів одну з пісень тих часів, яку він раптом почав наспівувати подумки і текст якої він чомусь досі пам’ятає.

Обговорення на цю тему Клопотенко розпочав у своєму профілі в Twitter, звернувшись до аудиторії з проханням допомогти у знеросійщенні. Користувачі жваво долучилися і висловили свої думки.

Так, Клопотенко розповів про один із випадків, який стався з ним на АЗС. Саме ця ситуація наштовхнула кулінара на роздуми.

"Сьогодні стою заправляю машину пальним і тут в голові пісня "5 минут, 5 минут – это много или мало". Коли це все радянське г*вно вже мене покине? Що робити, щоб його позбавитися?" — йдеться у пості.

В коментарях не лишилися осторонь, погодившись, що таке проблема дійсно існує. Користувачі запропонували різні варіанти щодо дерадянізації українців:

"Я заміщаю на тему з фільму "Пропала грамота": Танцюваала риба-з-раком, риба-з-раком, А цибууля з-пастернаком-з-пастернаком… Потім пригадується сама сцена і затьмарення як рукою знімає"

"Тааак. У мене довго сиділа в голові "Подмосковниє вєчера". Ці довбані прості мотиви. Але вже здається викорінив — замінив на "Bessame Mucho", "Ой там на горі", та "Ой у лузі червона калина"

"Співайте: "Вишні-вишні, ну як так вийшло? Що 140 міліонів на планеті лишні" Я вже тиждень мабуть співаю та також думаю як мені врятуватись, — сильна композиція, перебиває будь що на раз (фрагмент з "Ліги сміху". – Ред)."

Над необхідністю дерусифікації культури в Україні раніше замислювався і фронтмен гурту "Пирятин", художник та письменник Іван Семесюк. Він розповів "Телеграфу", що робити з музеєм Булгакова у Києві.