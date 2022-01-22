Ароматна випічка зі шкільного меню Клопотенка: рецепт вертути з яблуком (відео)
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Смачна булочка з рум’яною скоринкою
Нове шкільне меню від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка викликало багато суперечок та конфліктів з боку батьків учнів. Сам кулінар зазначає, що меню складено з урахуванням усіх норм, рекомендованих МОЗ, і радить скаржитися до міністерства або до чат-боту Держпродспоживслужби. У свою чергу "Телеграф" пропонує приготувати страви з оновленого меню на власній кухні та дізнатися, які вони на смак насправді.
Техкарти розроблених страв є у вільному доступі. Сьогодні ми представимо вам рецепт випічки – вертута з яблуком.
Як приготувати вертуту з яблуком
Інгредієнти:
Для тісту:
- Борошно пшеничне цільнозернове — 300 г
- Яйце куряче — 1 шт.
- Олія соняшникова рафінована — 50 г
- Вершкове масло — 20 г
- Цукор пісок — 10 г
- Кориця мелена — 2 г
- Вода питна — 100 мл.
Для начинки:
- Яблуко свіже — 533 г
- Цукор пісок — 40 г
- Кориця мелена — 5 г
- Сік лимона – 10 г
Спосіб приготування:
- Яйце збийте з маслом в однорідну емульсію. Додайте воду і борошно, замісіть тісто. Розділіть тісто на 3 частини. Розкатайте тісто завтовшки 1-2 мм.
- На розкатане тісто рівномірно розкладіть начинку і зверніть у рулет. Посипте цукром і змастіть олією.
- Випікайте при 180°C протягом 30-40 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати львівський сирник із морквою зі шкільного меню Євгена Клопотенка. Виходить дуже смачно!
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