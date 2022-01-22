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Ароматна випічка зі шкільного меню Клопотенка: рецепт вертути з яблуком (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Вертута з яблуком за рецептом Євгенія Клопотенка Новина оновлена 22 січня 2022, 13:20
Вертута з яблуком за рецептом Євгенія Клопотенка

Смачна булочка з рум’яною скоринкою

Нове шкільне меню від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка викликало багато суперечок та конфліктів з боку батьків учнів. Сам кулінар зазначає, що меню складено з урахуванням усіх норм, рекомендованих МОЗ, і радить скаржитися до міністерства або до чат-боту Держпродспоживслужби. У свою чергу "Телеграф" пропонує приготувати страви з оновленого меню на власній кухні та дізнатися, які вони на смак насправді.

Техкарти розроблених страв є у вільному доступі. Сьогодні ми представимо вам рецепт випічки – вертута з яблуком.

Як приготувати вертуту з яблуком

Інгредієнти:

Для тісту:

  • Борошно пшеничне цільнозернове — 300 г
  • Яйце куряче — 1 шт.
  • Олія соняшникова рафінована — 50 г
  • Вершкове масло — 20 г
  • Цукор пісок — 10 г
  • Кориця мелена — 2 г
  • Вода питна — 100 мл.

Для начинки:

  • Яблуко свіже — 533 г
  • Цукор пісок — 40 г
  • Кориця мелена — 5 г
  • Сік лимона – 10 г

Спосіб приготування:

  1. Яйце збийте з маслом в однорідну емульсію. Додайте воду і борошно, замісіть тісто. Розділіть тісто на 3 частини. Розкатайте тісто завтовшки 1-2 мм.
  2. На розкатане тісто рівномірно розкладіть начинку і зверніть у рулет. Посипте цукром і змастіть олією.
  3. Випікайте при 180°C протягом 30-40 хвилин.
Рецепт вертути з яблуком та томатною пастою від Євгена Клопотенка

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати львівський сирник із морквою зі шкільного меню Євгена Клопотенка. Виходить дуже смачно!

Теги:
#Рецепти #Випічка #Євген Клопотенко #Шкільне меню
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