Ароматна випічка зі шкільного меню Клопотенка: рецепт вертути з яблуком (відео)

Смачна булочка з рум’яною скоринкою

Нове шкільне меню від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка викликало багато суперечок та конфліктів з боку батьків учнів. Сам кулінар зазначає, що меню складено з урахуванням усіх норм, рекомендованих МОЗ, і радить скаржитися до міністерства або до чат-боту Держпродспоживслужби. У свою чергу "Телеграф" пропонує приготувати страви з оновленого меню на власній кухні та дізнатися, які вони на смак насправді.

Техкарти розроблених страв є у вільному доступі. Сьогодні ми представимо вам рецепт випічки – вертута з яблуком.

Як приготувати вертуту з яблуком

Інгредієнти:

Для тісту:

Борошно пшеничне цільнозернове — 300 г

Яйце куряче — 1 шт.

Олія соняшникова рафінована — 50 г

Вершкове масло — 20 г

Цукор пісок — 10 г

Кориця мелена — 2 г

Вода питна — 100 мл.

Для начинки:

Яблуко свіже — 533 г

Цукор пісок — 40 г

Кориця мелена — 5 г

Сік лимона – 10 г

Спосіб приготування:

Яйце збийте з маслом в однорідну емульсію. Додайте воду і борошно, замісіть тісто. Розділіть тісто на 3 частини. Розкатайте тісто завтовшки 1-2 мм. На розкатане тісто рівномірно розкладіть начинку і зверніть у рулет. Посипте цукром і змастіть олією. Випікайте при 180°C протягом 30-40 хвилин.

Рецепт вертути з яблуком та томатною пастою від Євгена Клопотенка

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати львівський сирник із морквою зі шкільного меню Євгена Клопотенка. Виходить дуже смачно!