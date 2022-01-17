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Львівський сирник з морквою: рецепт з меню Клопотенка для школярів

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Львівський сирник із морквою за рецептом Євгенія Клопотенка Новина оновлена 17 січня 2022, 10:05
Львівський сирник із морквою за рецептом Євгенія Клопотенка

Такий сирник виходить неймовірно корисним та смачним.

Навколо нового шкільного меню від Євгена Клопотенка, яке запровадили у навчальних закладах з 1 січня, не вщухає галас. Багато батьків незадоволені тим, як почали годувати їхніх дітей у школах: ті нібито приходять додому голодними і не хочуть їсти те, що пропонують їм у шкільних їдальнях. При цьому ціни на шкільне харчування зросли, нарікають батьки.

Шеф-кухар у свою чергу зазначає, що меню складено з урахуванням усіх норм, рекомендованих МОЗ, і радить перевіряти, як саме ті чи інші страви готують уже у шкільних їдальнях. Клопотенко зазначає, що техкарти розроблених страв є у вільному доступі та радить звіряти шкільне меню з рецептами звідти. З одним із таких рецептів ми сьогодні й ознайомимося.

Рецепт львівського сирника з морквою зі шкільного меню Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

  • Сир — 600 г
  • Яйця — 3 шт
  • Пшеничне цільнозернове борошно — 40 г
  • Цукор — 40 г
  • Морква — 300 г
  • Крахмаль — 36 г
  • Верш. масло — 23 г
  • Ванільний цукор — 2 ч. л.
  • Сіль
  • Сметана для подачі

Спосіб приготування:

  1. Сир кисломолочний подрібнити, змішати з цукром та ванільним цукром, збитими яйцями, натертою на тертці морквою.
  2. Додати крохмаль, борошно просіяне, сіль, вершкове масло. Замісити тісто в однорідну суміш.
  3. Розподілити масу на лист, змащений маслом, запікати при температурі 180 °C протягом 30 хв.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ніжних сирників без борошна.

Теги:
#Євген Клопотенко #Сирник #Львівський сирник #Шкільне меню
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