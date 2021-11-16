Як приготувати найніжніші сирники без борошна: простий рецепт
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Сирники без борошна готувати дуже легко та швидко
Багато господарок замислюються над тим, чим побалувати своїх домочадців холодними осінніми вечорами. Зараз в Україні сезон гарбуза та чудовою стравою можуть бути гарбузові оладки, рецептом яких нещодавно ділився "Телеграф", а можна приготувати найніжніші легкі сирники без цукру.
Простим та оригінальним рецептом сирників у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Ольга Матвій.
Інгредієнти:
- Сир – 900 гр;
- Цукор — 4-6 ложок;
- Яйця – 1 шт.;
- Ваніль до смаку;
- Манка — 75 гр.
Приготування:
- Беремо сухий, жирний сир і перекладаємо у зручну миску. Розминаємо вилкою.
- Додаємо яйце, ваніль, цукру та манку. Все ретельно перемішуємо.
- Залишаємо на 15-20 хвилин, щоб манка набрякла.
- Ділимо сирну масу на частини та формуємо кілька ковбасок, які розрізаємо на шматочки 3-4 см.
- Бочонки, що вийшло, обдаємо трохи борошном і вирівнюємо форму площиною ножа.
- Відправляємо хвилин на 15 у морозильну камеру.
- Трохи підмерзлі сирники викладаємо на розігріту сковорідку і обсмажуємо на олії на повільному вогні до рум’яної скоринки.
Подаючи на стіл такі сирники, можна трохи посипати цукровою пудрою і прикрасити фруктами або ягодами.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати яблучно-морквяні сирники.
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