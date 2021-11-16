Як приготувати найніжніші сирники без борошна: простий рецепт

Сирники без борошна готувати дуже легко та швидко

Багато господарок замислюються над тим, чим побалувати своїх домочадців холодними осінніми вечорами. Зараз в Україні сезон гарбуза та чудовою стравою можуть бути гарбузові оладки, рецептом яких нещодавно ділився "Телеграф", а можна приготувати найніжніші легкі сирники без цукру.

Простим та оригінальним рецептом сирників у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Ольга Матвій.

Інгредієнти:

Сир – 900 гр;

Цукор — 4-6 ложок;

Яйця – 1 шт.;

Ваніль до смаку;

Манка — 75 гр.

Приготування:

Беремо сухий, жирний сир і перекладаємо у зручну миску. Розминаємо вилкою. Додаємо яйце, ваніль, цукру та манку. Все ретельно перемішуємо. Залишаємо на 15-20 хвилин, щоб манка набрякла. Ділимо сирну масу на частини та формуємо кілька ковбасок, які розрізаємо на шматочки 3-4 см. Бочонки, що вийшло, обдаємо трохи борошном і вирівнюємо форму площиною ножа. Відправляємо хвилин на 15 у морозильну камеру. Трохи підмерзлі сирники викладаємо на розігріту сковорідку і обсмажуємо на олії на повільному вогні до рум’яної скоринки.

Подаючи на стіл такі сирники, можна трохи посипати цукровою пудрою і прикрасити фруктами або ягодами.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати яблучно-морквяні сирники.