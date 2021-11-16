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Як приготувати найніжніші сирники без борошна: простий рецепт

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
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Без борошна сирники виходять дуже смачними Новина оновлена 16 листопада 2021, 14:42
Без борошна сирники виходять дуже смачними

Сирники без борошна готувати дуже легко та швидко

Багато господарок замислюються над тим, чим побалувати своїх домочадців холодними осінніми вечорами. Зараз в Україні сезон гарбуза та чудовою стравою можуть бути гарбузові оладки, рецептом яких нещодавно ділився "Телеграф", а можна приготувати найніжніші легкі сирники без цукру.

Простим та оригінальним рецептом сирників у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Ольга Матвій.

Інгредієнти:

  • Сир – 900 гр;
  • Цукор — 4-6 ложок;
  • Яйця – 1 шт.;
  • Ваніль до смаку;
  • Манка — 75 гр.

Приготування:

  1. Беремо сухий, жирний сир і перекладаємо у зручну миску. Розминаємо вилкою.
  2. Додаємо яйце, ваніль, цукру та манку. Все ретельно перемішуємо.
  3. Залишаємо на 15-20 хвилин, щоб манка набрякла.
  4. Ділимо сирну масу на частини та формуємо кілька ковбасок, які розрізаємо на шматочки 3-4 см.
  5. Бочонки, що вийшло, обдаємо трохи борошном і вирівнюємо форму площиною ножа.
  6. Відправляємо хвилин на 15 у морозильну камеру.
  7. Трохи підмерзлі сирники викладаємо на розігріту сковорідку і обсмажуємо на олії на повільному вогні до рум’яної скоринки.

Подаючи на стіл такі сирники, можна трохи посипати цукровою пудрою і прикрасити фруктами або ягодами.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати яблучно-морквяні сирники.

Теги:
#Рецепти #Сир #Сирники
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