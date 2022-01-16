Рус

Хороша як у теплому, так і в холодному вигляді: рецепт пишної шарлотки з сиром

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
137
Готувати шарлотку простіше за все Новина оновлена 16 січня 2022, 14:44
Готувати шарлотку простіше за все

Такий пиріг особливо гарний у компанії з кухлем гарячого чаю або какао.

Шарлотка — це найпростіший варіант яблучного пирога і справжня паличка-виручалочка у випадку, якщо до вас несподівано наскочили гості. Варіантів приготування цього десерту є безліч: його готують і з яблуками, і з персиками, з грушами і навіть сиром.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала рецепт смачної шарлотки з сиром та яблуками. Вона зазначила, що такий пиріг гарний як у теплому, так і холодному вигляді, і сподобається абсолютно всім.

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці 50 ⁣⁣г
  • Сир 200 ⁣⁣г
  • Яйця 2 ⁣⁣шт⠀
  • Яблука 2 ⁣⁣шт
  • Розпушувач 1 ⁣⁣уп
  • Ваніль на смак⁣⁣⠀
  • Кориця⁣⁣⠀

Спосіб приготування:

  1. Подрібніть пластівці до стану борошна.
  2. ⁣⁣У великій мисці, збийте до стану пишної світлої маси два яйця. Збивайте довго, близько 5 хвилин. Чим повітряніша маса, тим м’якше і пишніше вийде шарлотка.
  3. ⁣⁣У вівсяне борошно додайте розпушувач, ванілін та корицю. Перемішайте.⁣⁣⠀
  4. ⁣⁣Додайте в яєчну масу сир і борошно.⁣⁣ ⁣⁣
  5. Перемішайте продукти до однорідності. Краще пробити їх занурювальним блендером, щоб позбутися грудочок. Якщо у вас немає блендера, протріть сир через сито. Можна залишити його і не протертим, все одно буде смачно.
  6. ⁣⁣Яблука добре промийте, можна зрізати з них шкірку. Розріжте яблука навпіл, видаліть серцевини. Наріжте яблука великими кубиками.
  7. ⁣⁣Додайте яблука в тісто. Перемішайте.⁣⁣⠀
  8. ⁣⁣Візьміть форму для випікання. Змастіть її олією. Вилийте у форму тісто.
  9. ⁣⁣Випікайте шарлотку в духовці, розігрітій до 200°С, близько 50 хвилин до рум’яного кольору.

Раніше, "Телеграф" писав, про те, які інгредієнти та в яких пропорціях мають бути в різних видах тесту для того, щоб воно вийшло ідеальним.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Світлана Фус #Рецепти десертів #Шарлотка #Яблучна шарлотка #Шарлотка з яблуками
Захисники ДАП
Україна
В Україні вшановують пам’ять "кіборгів" Донецького аеропорту: чим запам’ятався подвиг українських героїв
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Захисники ДАП
В Україні вшановують пам’ять "кіборгів" Донецького аеропорту: чим запам’ятався подвиг українських героїв
Дата публікації
Категорія
Окупанти стягнули на Донбас ще майже 300 одиниць військової техніки РФ
Бойовики посилили позиції на Донбасі сотнями одиниць військової техніки (карта)
Дата публікації
Категорія
Представниця Одеської міськради розповіла про зміну шкільного харчування для дітей
"Пюре музичне": одеська чиновниця насмішила критикою нового меню Клопотенка
Дата публікації
Категорія
При сходженні на Говерлу загинула Олена Стодола з Южного
Була стоматологом і любила спорт: що відомо про 57-річну жінку, яка загинула в Карпатах (фото)
Дата публікації
Категорія
На Водохреща в Україні стихне вітер та пануватиме переважно суха погода
Синоптики пообіцяли українцям приємний сюрприз на Водохреща