Хороша як у теплому, так і в холодному вигляді: рецепт пишної шарлотки з сиром

Такий пиріг особливо гарний у компанії з кухлем гарячого чаю або какао.

Шарлотка — це найпростіший варіант яблучного пирога і справжня паличка-виручалочка у випадку, якщо до вас несподівано наскочили гості. Варіантів приготування цього десерту є безліч: його готують і з яблуками, і з персиками, з грушами і навіть сиром.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала рецепт смачної шарлотки з сиром та яблуками. Вона зазначила, що такий пиріг гарний як у теплому, так і холодному вигляді, і сподобається абсолютно всім.

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці 50 ⁣⁣г

Сир 200 ⁣⁣г

Яйця 2 ⁣⁣шт⠀

Яблука 2 ⁣⁣шт

Розпушувач 1 ⁣⁣уп

Ваніль на смак⁣⁣⠀

Кориця⁣⁣⠀

Спосіб приготування:

Подрібніть пластівці до стану борошна. ⁣⁣У великій мисці, збийте до стану пишної світлої маси два яйця. Збивайте довго, близько 5 хвилин. Чим повітряніша маса, тим м’якше і пишніше вийде шарлотка. ⁣⁣У вівсяне борошно додайте розпушувач, ванілін та корицю. Перемішайте.⁣⁣⠀ ⁣⁣Додайте в яєчну масу сир і борошно.⁣⁣ ⁣⁣ Перемішайте продукти до однорідності. Краще пробити їх занурювальним блендером, щоб позбутися грудочок. Якщо у вас немає блендера, протріть сир через сито. Можна залишити його і не протертим, все одно буде смачно. ⁣⁣Яблука добре промийте, можна зрізати з них шкірку. Розріжте яблука навпіл, видаліть серцевини. Наріжте яблука великими кубиками. ⁣⁣Додайте яблука в тісто. Перемішайте.⁣⁣⠀ ⁣⁣Візьміть форму для випікання. Змастіть її олією. Вилийте у форму тісто. ⁣⁣Випікайте шарлотку в духовці, розігрітій до 200°С, близько 50 хвилин до рум’яного кольору.

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