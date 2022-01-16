Хороша як у теплому, так і в холодному вигляді: рецепт пишної шарлотки з сиром
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Такий пиріг особливо гарний у компанії з кухлем гарячого чаю або какао.
Шарлотка — це найпростіший варіант яблучного пирога і справжня паличка-виручалочка у випадку, якщо до вас несподівано наскочили гості. Варіантів приготування цього десерту є безліч: його готують і з яблуками, і з персиками, з грушами і навіть сиром.
Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала рецепт смачної шарлотки з сиром та яблуками. Вона зазначила, що такий пиріг гарний як у теплому, так і холодному вигляді, і сподобається абсолютно всім.
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці 50 г
- Сир 200 г
- Яйця 2 шт⠀
- Яблука 2 шт
- Розпушувач 1 уп
- Ваніль на смак⠀
- Кориця⠀
Спосіб приготування:
- Подрібніть пластівці до стану борошна.
- У великій мисці, збийте до стану пишної світлої маси два яйця. Збивайте довго, близько 5 хвилин. Чим повітряніша маса, тим м’якше і пишніше вийде шарлотка.
- У вівсяне борошно додайте розпушувач, ванілін та корицю. Перемішайте.⠀
- Додайте в яєчну масу сир і борошно.
- Перемішайте продукти до однорідності. Краще пробити їх занурювальним блендером, щоб позбутися грудочок. Якщо у вас немає блендера, протріть сир через сито. Можна залишити його і не протертим, все одно буде смачно.
- Яблука добре промийте, можна зрізати з них шкірку. Розріжте яблука навпіл, видаліть серцевини. Наріжте яблука великими кубиками.
- Додайте яблука в тісто. Перемішайте.⠀
- Візьміть форму для випікання. Змастіть її олією. Вилийте у форму тісто.
- Випікайте шарлотку в духовці, розігрітій до 200°С, близько 50 хвилин до рум’яного кольору.
Раніше, "Телеграф" писав, про те, які інгредієнти та в яких пропорціях мають бути в різних видах тесту для того, щоб воно вийшло ідеальним.