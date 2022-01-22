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Ароматная выпечка из школьного меню Клопотенко: рецепт вертуты с яблоком (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Вертута с яблоком по рецепту Евгения Клопотенко Новость обновлена 22 января 2022, 13:20
Вертута с яблоком по рецепту Евгения Клопотенко

Вкусная булочка с румяной корочкой

Новое школьное меню от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко вызвало много споров и конфликтов со стороны родителей учащихся. Сам кулинар отмечает, что меню составлено с учетом всех норм, рекомендованных МОЗ, и советует жаловаться в министерство или в чат-бот Госпродпотребслужбы. В свою очередь "Телеграф" предлагает приготовить блюда из обновленного меню на собственной кухне и узнать, какие они на вкус в действительности.

Техкарты разработанных блюд есть в свободном доступе. Сегодня мы представим вам рецепт выпечки — вертута с яблоком.

Как приготовить вертуту с яблоком

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука пшеничная цельнозерновая — 300 г
  • Яйцо куриное — 1 шт
  • Масло подсолнечное рафинированное — 50 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Сахар песок — 10 г
  • Корица молотая — 2 г
  • Вода питьевая — 100 мл

Для начинки:

  • Яблоко свежее — 533 г
  • Сахар песок — 40 г
  • Корица молотая — 5 г
  • Сок лимона — 10 г

Способ приготовления:

  1. Яйцо взбейте с маслом в однородную эмульсию. Добавьте воду и муку, замесите тесто. Разделите тесто на 3 части. Раскатайте тесто толщиной 1-2 мм.
  2. На раскатанное тесто равномерно разложите начинку и сверните в рулет. Посыпьте сахаром и смажьте растительным маслом.
  3. Выпекайте при 180°C в течение 30-40 минут.
Рецепт вертуты с яблоком и томатной пастой от Евгения Клопотенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить львовский сырник с морковью из школьного меню Евгения Клопотенко. Получается очень вкусно!

Теги:
#Рецепты #Выпечка #Евгений Клопотенко #Школьное меню
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