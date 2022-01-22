Ароматная выпечка из школьного меню Клопотенко: рецепт вертуты с яблоком (видео)

Вкусная булочка с румяной корочкой

Новое школьное меню от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко вызвало много споров и конфликтов со стороны родителей учащихся. Сам кулинар отмечает, что меню составлено с учетом всех норм, рекомендованных МОЗ, и советует жаловаться в министерство или в чат-бот Госпродпотребслужбы. В свою очередь "Телеграф" предлагает приготовить блюда из обновленного меню на собственной кухне и узнать, какие они на вкус в действительности.

Техкарты разработанных блюд есть в свободном доступе. Сегодня мы представим вам рецепт выпечки — вертута с яблоком.

Как приготовить вертуту с яблоком

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная цельнозерновая — 300 г

Яйцо куриное — 1 шт

Масло подсолнечное рафинированное — 50 г

Сливочное масло — 20 г

Сахар песок — 10 г

Корица молотая — 2 г

Вода питьевая — 100 мл

Для начинки:

Яблоко свежее — 533 г

Сахар песок — 40 г

Корица молотая — 5 г

Сок лимона — 10 г

Способ приготовления:

Яйцо взбейте с маслом в однородную эмульсию. Добавьте воду и муку, замесите тесто. Разделите тесто на 3 части. Раскатайте тесто толщиной 1-2 мм. На раскатанное тесто равномерно разложите начинку и сверните в рулет. Посыпьте сахаром и смажьте растительным маслом. Выпекайте при 180°C в течение 30-40 минут.

Рецепт вертуты с яблоком и томатной пастой от Евгения Клопотенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить львовский сырник с морковью из школьного меню Евгения Клопотенко. Получается очень вкусно!