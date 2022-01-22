Ароматная выпечка из школьного меню Клопотенко: рецепт вертуты с яблоком (видео)
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Вкусная булочка с румяной корочкой
Новое школьное меню от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко вызвало много споров и конфликтов со стороны родителей учащихся. Сам кулинар отмечает, что меню составлено с учетом всех норм, рекомендованных МОЗ, и советует жаловаться в министерство или в чат-бот Госпродпотребслужбы. В свою очередь "Телеграф" предлагает приготовить блюда из обновленного меню на собственной кухне и узнать, какие они на вкус в действительности.
Техкарты разработанных блюд есть в свободном доступе. Сегодня мы представим вам рецепт выпечки — вертута с яблоком.
Как приготовить вертуту с яблоком
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука пшеничная цельнозерновая — 300 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Масло подсолнечное рафинированное — 50 г
- Сливочное масло — 20 г
- Сахар песок — 10 г
- Корица молотая — 2 г
- Вода питьевая — 100 мл
Для начинки:
- Яблоко свежее — 533 г
- Сахар песок — 40 г
- Корица молотая — 5 г
- Сок лимона — 10 г
Способ приготовления:
- Яйцо взбейте с маслом в однородную эмульсию. Добавьте воду и муку, замесите тесто. Разделите тесто на 3 части. Раскатайте тесто толщиной 1-2 мм.
- На раскатанное тесто равномерно разложите начинку и сверните в рулет. Посыпьте сахаром и смажьте растительным маслом.
- Выпекайте при 180°C в течение 30-40 минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить львовский сырник с морковью из школьного меню Евгения Клопотенко. Получается очень вкусно!
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