"Когда это все советское г*вно уже меня покинет?" Клопотенко попросил помощи в деобрусении

Известный кулинар поймал себя на том, как мысленно напевает советскую песню

Популярный повар, звезда шоу "МастерШеф" и инициатор нового школьного меню Евгений Клопотенко заговорил о необходимости избавления от всего советского. В качестве примера он привел одну из песен тех времен, которую он вдруг начал напевать мысленно и текст которой он почему-то до сих пор помнит.

Обсуждение по этому поводу Клопотенко начал в своем профиле в Twitter, обратившись к аудитории с просьбой помочь в обездвижении. Пользователи живо приобщились и высказали свои мысли.

Так, Клопотенко рассказал об одном из случаев, произошедшем с ним на АЗС. Именно эта ситуация натолкнула кулинара на размышления.

"Сегодня стою заправляю машину горючим и тут в голове песня "5 минут, 5 минут – это много или мало". Когда это все советское г*вно уже меня покинет? Что делать, чтобы от него избавиться?" — говорится в посте.

В комментариях не остались в стороне, согласившись, что такая проблема действительно существует. Пользователи предложили разные варианты по десоветизации украинцев:

"Я замещаю на тему из фильма "Пропала грамота": Танцюваала риба-з-раком, риба-з-раком, А цибууля з-пастернаком-з-пастернаком… Потом вспоминается сама сцена и омрачение как рукой снимает"

"Тааак. У меня долго сидела в голове "Подмосковные вечера". Эти долбанные простые мотивы. Но уже кажется искоренил — заменил на "Bessame Mucho", "Ой там на горі", и "Ой у лузі червона калина"

"Пойте: "Вишні-вишні, ну як так вийшло? Що 140 міліонів на планеті лишні" Я уже неделю вероятно пою и тоже думаю как мне спастись, — сильная композиция, перебивает что угодно на раз (фрагмент из "Лиги смеха". – Ред)."

Над необходимостью дерусификации культуры в Украине раньше задумывался и фронтмен группы "Пирятин", художник и писатель Иван Семесюк. Он рассказал "Телеграфу", что делать с музеем Булгакова в Киеве.