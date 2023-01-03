Демонтаж или сохранение: украинский музыкант объяснил, что делать с музеем Булгакова в Киеве

Без Гоголя и Булгакова Украина не пропадет

Украине стоит провести дерусификацию культуры и отделить российских деятелей от украинских, даже если не совсем понятно кто есть кто.

Об этом рассказал "Телеграфу" фронтмен группы "Пирятин", художник и писатель Иван Семесюк на примере двух известных российских деятелей — Михаила Булгакова и Николая Гоголя.

Что касается Булгакова, то хоть он родился в Киеве, но является сыном российских колонистов и сам считал себя российским писателем, а потому Семесюк предлагает его наконец начать таковым и считать.

Он предложил представить, что в 1240 году монгольская орда захватила Киев и на 30 лет оставила там свой гарнизон, в котором нашлись хорошие авторы стихов на китайском языке.

"Но ведь мы же не скажем, что это украинский поэт? Нет. Так и с Булгаковым. Все то же самое", — говорит музыкант.

По поводу Гоголя, то Семесюк говорит, что он сам избрал свою идентичность и язык, а потому вопрос его культурной принадлежности усложнять не стоит

Он отметил, что нынешние жители нашей страны уже "круче, чем все славные предки вместе взятые за 1000 лет", а потому в будущем предки будут говорить о текущем поколении, как о выдающихся украинцах. При этом будущих "гоголей", по его мнению, впереди целые поколения.

"Дом, где сейчас музей Булгакова, вообще принадлежал какому-то киевлянину из активного украинского движа начала 20-го века. Вот его музей там и можно сделать. Музей ежедневного быта украинской интеллигенции того времени", — добавил Семесюк.

Музыкант подчеркнул, что украинский Киев активно жил и творил в те времена, но повсеместных упоминаний об этом почему-то немного.

Больше заявлений известного музыканта читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "Наше поколение уже круче, чем все славные предки за 1000 лет": с Иваном Семесюком о Булгакове, Гоголе, русских и войне.

Напомним, в первой части интервью Семесюк объяснил, почему русский язык в нашей стране потерял всякий смысл и чего сейчас не хватает украинской культуре.