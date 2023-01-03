Демонтаж или сохранение: украинский музыкант объяснил, что делать с музеем Булгакова в Киеве
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Без Гоголя и Булгакова Украина не пропадет
Украине стоит провести дерусификацию культуры и отделить российских деятелей от украинских, даже если не совсем понятно кто есть кто.
Об этом рассказал "Телеграфу" фронтмен группы "Пирятин", художник и писатель Иван Семесюк на примере двух известных российских деятелей — Михаила Булгакова и Николая Гоголя.
Что касается Булгакова, то хоть он родился в Киеве, но является сыном российских колонистов и сам считал себя российским писателем, а потому Семесюк предлагает его наконец начать таковым и считать.
Он предложил представить, что в 1240 году монгольская орда захватила Киев и на 30 лет оставила там свой гарнизон, в котором нашлись хорошие авторы стихов на китайском языке.
"Но ведь мы же не скажем, что это украинский поэт? Нет. Так и с Булгаковым. Все то же самое", — говорит музыкант.
По поводу Гоголя, то Семесюк говорит, что он сам избрал свою идентичность и язык, а потому вопрос его культурной принадлежности усложнять не стоит
Он отметил, что нынешние жители нашей страны уже "круче, чем все славные предки вместе взятые за 1000 лет", а потому в будущем предки будут говорить о текущем поколении, как о выдающихся украинцах. При этом будущих "гоголей", по его мнению, впереди целые поколения.
"Дом, где сейчас музей Булгакова, вообще принадлежал какому-то киевлянину из активного украинского движа начала 20-го века. Вот его музей там и можно сделать. Музей ежедневного быта украинской интеллигенции того времени", — добавил Семесюк.
Музыкант подчеркнул, что украинский Киев активно жил и творил в те времена, но повсеместных упоминаний об этом почему-то немного.
Больше заявлений известного музыканта читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "Наше поколение уже круче, чем все славные предки за 1000 лет": с Иваном Семесюком о Булгакове, Гоголе, русских и войне.
Напомним, в первой части интервью Семесюк объяснил, почему русский язык в нашей стране потерял всякий смысл и чего сейчас не хватает украинской культуре.