Медленный демонтаж советского наследия в Киеве: куда переедут Пушкин, Щорс и Ватутин

"Телеграф" узнавал, почему в столице Украины не убирают памятники советской эпохи

Улицы Киева до сих пор "украшают" памятники советским и российским деятелям. Несмотря на то, что полномасштабная война россии против Украины длится уже почти 10 месяцев, киевляне вынуждены видеть в городе памятники Щорсу, Ватутину и Пушкину. "Телеграф" узнавал, почему советских идолов не убирают местные власти.

Сколько советчины нужно убрать

Напомним, что еще в мае этого года Киевсовет принял решение о демонтаже памятников, связанных с советским прошлым. Тогда приступили к формированию списка того, что нужно убрать из публичного пространства столицы. Но процесс явно затянулся. В октябре активисты даже провели необычную акцию: памятники Пушкину и Щорсу разрисовали призывами от них самих — они просили убрать их с улиц города.

Все, что смогли столичные власти, – это убрать памятник советским рабочим под Аркой дружбы народов (теперь это Арка свободы украинского народа). Это произошло еще в апреле 2022 года. Как шутили киевляне – российскому рабочему во время демонтажа случайно оторвали голову. Говорят, что этот демонтаж рабочих провели показательно и на эмоциях, как только ВСУ отогнали оккупантов от столицы.

Только в декабре этого года рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и СССР, приняла решение о демонтаже памятной доски Ванде Василевской (писательнице, которая в советское время выступала против введения украинского языка в школах Западной Украины) и бюст российского поэта Александра Пушкина, стоявший у здания Национального транспортного университета с 1899 года. Кстати, этот бюст в октябре демонтировали активисты — тоже, наверное, на эмоциях от бездействия властей.

Памятник Пушкину активисты разрисовали призывами о сносе

"Сейчас есть список из 60 объектов в столице, которые решил демонтировать Киевсовет. И еще 300 объектов на демонтаж, которые поступили от киевлян. Эти предложения рассматривают эксперты межведомственной комиссии при Киевсовете. Они решают целесообразно или не целесообразно перемещать какие-то памятники в Киеве и дают указания представителям исполнительной власти. На последнем заседании комиссии приняли решение о демонтаже бюста Пушкина, который уже демонтировали активисты. Там остается постамент, а снятый бюст поэта хранится в университете", — рассказывает "Телеграфу" Ксения Семенова, депутат Киевсовета.

Она добавляет, что бюст поэта переедет на хранение в Национальный музей "Киевская картинная галерея". Или в филиал галереи – Шоколадный домик на Шелковичной. К слову, во дворе галереи на улице Терещенковской уже много лет стоит бронзовый памятник российскому царю Александру II, так что Пушкин может составить неплохую компанию самодержцу.

А вот памятная доска Ванде Василевской не имеет художественной ценности и после демонтажа будет временно храниться на базе Департамента благоустройства КГГА.

"По остальным памятникам решение должно быть через две недели. То есть сначала примут решение по списку памятников из 60 объектов на демонтаж от Киевсовета. А после Нового года займутся широким списком поступивших от киевлян предложений на демонтаж", — добавляет депутат Киевсовета.

Кто затягивает процесс?

Ксения Семенова объясняет, почему затягивается процесс демонтажа памятников Пушкину и Щорсу – это памятки культуры национального значения. Минкультуры должно снять с них охранный статус, после чего будет разработан проект их переноса в другое место.

Памятник Щорсу имеет статус памятки культуры национального значения

"Эти памятники имеют статус памяток культуры национального значения (кроме памятника Ватутину — это памятка местного значения). Чтобы их демонтировать, нужно разработать проект по переносу. Это уже можно было сделать давно. Но мне кажется, что Департамент охраны культурного наследия КГГА максимально затягивает выполнение этих проектов или просто не хочет демонтировать эти памятники. Видимо, испытывают какие-то нежные к ним чувства. Мы уже им предлагали несколько вариантов решения этого вопроса, но все им не подходит, все сложно. Говорить, что это какие-то дорогие проекты, тоже бред. Для этого нужен подъемный автокран, рабочие и грузовик для перевозки. Это не безумные средства", — делится с нами Ксения Семенова.

Куда могут переехать

Депутат добавляет, что определены локации, куда можно будет перевозить демонтированные памятники.

"У нас есть две локации, которые готовы принять эти памятники и правильно их экспонировать. Первая – это Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, который сейчас позиционирует себя как музей истории борьбы Украины за независимость. Сотрудники музея очень активно работают, делают интересные и современные экспозиции, посвященные продолжающейся войне, готовы взять к себе демонтированное в Киеве и интегрировать его в свои экспозиции – показать, как работала монументальная пропаганда на примере памятников Щорсу и Ватутину. Вторая локация, куда можно перевезти памятник Пушкину и, собственно, бюсты российских деятелей со станции метро "Университет", — Национальный музей "Киевская картинная галерея", — рассказывает нам Ксения Семенова.

Ватутина ждет перезахоронение

Относительно памятника Ватутину возникают сложности, поскольку это еще и могила советского генерала, расположенная в Мариинском парке, рядом со зданием Верховной Рады Украины.

Памятник Ватутину в Мариинском парке

"По Ватутину у нас было заседание экспертного совета при Минкультуры. Было предложено два варианта. Первый — сразу делать перезахоронение Ватутина, например, на военном кладбище. Или второй — мы разделяем документально и юридически: что могила, то могила, а памятник — это отдельный объект и не является частью этого захоронения. Мне кажется, что нужно делать перезахоронение. Зачем нам могила Ватутина перед зданием Верховной Рады? А памятник передать в музей", — рассказывает Ксения Семенова.

Задача – снять охранный статус

Депутат прогнозирует, что упомянутые три памятника можно убрать достаточно быстро из публичного пространства Киева, если с них снять охранный статус.

"Если Минкультуры не будет затягивать со снятием охранных статусов, то демонтаж памятников Щорсу, Пушкину и Ватутину возможен не раньше весны следующего года", — добавляет депутат Ксения Семенова.