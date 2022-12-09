Пушкин в метро Киева начал приносить пользу: что произошло с бюстом поэта

Когда столичную подземку очистят от Ленина, Пушкина и большевиков

Киевляне, регулярно пользующиеся столичной подземкой, заметили, что на станции метро "Университет" произошли некоторые изменения. А именно — это касается бюстов, посвященных российским деятелям культуры и науки, которые украшали центральный зал станции с 1960 года. Речь идет об бюстах Ломоносова, Горького, Менделеева и Пушкина. Особенно людей раздражал последний. Его даже обливали красной краской активисты и требовали демонтировать в рамках декоммунизации. В конце концов метрополитен в ноябре закрыл эти бюсты специальными плитами под цвет мрамора, которым украшена станция.

Горький и Пушкин стали информационными стендами

Любители Пушкина, а такие до сих пор есть в Киеве, несмотря на войну, которую Россия развязала против Украины, даже возмущались действиями метрополитена. Мол, за что вы так жестко со всемирно известным классиком. Некоторые даже говорили, что щитами осквернили исторический облик станции.

Но большинство пассажиров не особо тоскуют по российским деятелям, которых закрыли досками, а к открытому бюсту Григория Сковороды даже цветы приносят, в знак уважения.

В метрополитене пошли дальше. Закрытые досками бюсты опальных россиян начали приносить пользу! Сотрудники подземки совместно с ГСЧС Украины разметили на них полезную и актуальную информацию.

Например, о том как собрать тревожный чемодан и что в него необходимо положить.

10 советов, что нужно знать людям о взрывоопасных предметах.

На третьем стенде показано, как человек должен действовать при завале дома.

А на четвертом – расписаны правила поведения граждан во время комендантского часа и элементарные правила светомаскировки.

То есть, закрыв скандальные бюсты, Киевский метрополитен сделал обновление максимально полезным и информативным для пассажиров.

Выкурят ли "великих" россиян из метро?

Мы выяснили в подземке, будут ли все-таки убирать эти бюсты со станции "Университет"?

В Киевском метрополитене нам заявили, что направили письмо в Департамент охраны культурного наследия КГГА по согласованию временного демонтажа бюстов российских деятелей, а именно Александра Пушкина, Дмитрия Менделеева, Михаила Ломоносова и Максима Горького со станции метро "Университет", и получения разрешения на хранение специально отведенном месте до момента решения вопроса об их дальнейшем размещении.

В КП "Киевский метрополитен" подчеркивают, что станция метро "Университет" (построена в 1960 году) является недвижимым объектом культурного наследия — памяткой градостроительства и архитектуры местного значения и имеет охранный номер 171.

"Во избежание дальнейшего повреждения или разрушения памятников культуры и снижения социального напряжения в обществе принято решение закрыть временно эти бюсты до принятия соответствующего решения. Учитывая нынешнюю ситуацию в стране, на временных конструкциях были размещены актуальные информационные материалы ГСЧС и рекомендации от военных", — сообщили нам в КП "Киевский метрополитен".

Большевиков ждет маскировка

А вот относительно демонтажа бронзовых медальонов на станции "Вокзальная" в метрополитене отмечают, что эта станция тоже имеет охранный статус – это объект культурного наследия с охранным номером 192. Поэтому в подземке планируют провести маскировочные работы, чтобы бронзовые медальоны с большевиками не раздражали пассажиров.

В метрополитене подчеркивают, что в настоящее время в ориентировочный перечень объектов, которые отражают советские или российские пропагандистские нарративы и должны быть устранены из публичного пространства, вошли элементы украшения нескольких станций метро, а именно медальоны с советскими изображениями на станции "Вокзальная".

"Дополнительно отмечаем, информации об исключении станции "Вокзальная" из перечня объектов культурного наследия на предприятие не поступало. Принятие решения о дальнейшей маскировке и демонтаже медальонов будет определяться на основании разрешения Департамента охраны культурного наследия КГГА", — отмечает Дмитрий Пинчук, начальник управление стратегических коммуникаций КП "Киевский метрополитен".

Ленин в метро навсегда?

В столичном метрополитене хорошо научились маскировать коммунистические реликвии. Там напоминают, что еще в 2015 году надежно замаскировали бронзовый барельеф Владимира Ленина, который находится в торце зала станции "Театральная".

Уже более семи лет, за фальшстеной с 3D-изображением Оперного театра скрывается гигантская голова Ленина. Его, напомним, несколько раз пытались демонтировать активисты, но вождь выстоял под ударами молота.

Будет ли демонтирован Ленин, пока не известно. Конкретики в подземке не сообщают.

"Следует отметить, что барельеф Владимира Ленина весом свыше 3 тонн конструктивно связан с торцевой стеной среднего зала станции "Театральная" и его демонтаж необходимо выполнять по соответствующему проекту с привлечением специализированных подъемных механизмов", — отмечают в КП "Киевский метрополитен".

О необходимости разработки проекта демонтажа здесь говорили семь лет назад, но до сих пор такого проекта почему-то не разработали. Как шутят столичные экскурсоводы, метрополитен скрывает Ленина от народного гнева.

Охрана памяток советует подождать

В Департаменте охраны культурного наследия отмечают, что они не занимаются демонтажем объектов по Киеву, а вышеуказанные памятники на балансе департамента не учитываются, информация по их демонтажу в департамент не поступала.

В то же время чиновники информируют, что в мае этого года Киевсовет принял решение об ориентировочном перечне объектов, отражающих советские или российские пропагандистские нарративы. В этом списке есть бюст на станции "Университет", медальоны на "Вокзальной" и бюст Ленина на "Театральной". Они должны быть убраны или перемещены для последующего хранения. В сентябре этого года была создана межведомственная рабочая группа, которая должна принять окончательное решение.

Важно отметить, что станции "Вокзальная" и "Университет" имеют охранный статус, а вот станция "Театральная" его не имеет. То есть бюст Ленина при желании можно убрать со станции без лишних бюрократических процедур.

"Акцентируем, что местные власти уважают волю громад, но в то же время в вопросе демонтажа подчеркивают необходимость соблюдения определенных законодательством процедур при решении вопроса устранения из публичного пространства тех или иных объектов, — отмечает Александр Никоряк, директор Департамента охраны культурного наследия КГГА. — Уважение к законам, нормам и правилам, возможности к проведению общественной, научной дискуссии и обсуждения, а также уважение и цивилизованное отношение к любому культурному достоянию как раз и отличает нас от государства-агрессора, но агрессивная война, свидетелями которой мы являемся, диктует свою правду и свою логику".