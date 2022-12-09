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Пушкін в метро Києва почав приносити користь: що сталося з погруддям поета

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Погруддя Пушкіна на станції метро "Університет" Новина оновлена 09 грудня 2022, 10:57
Погруддя Пушкіна на станції метро "Університет". Фото Вікіпедія

Коли столичну підземку очистять від Леніна, Пушкіна та більшовиків

Кияни, які регулярно користуються столичною підземкою, помітили, що на станції метро "Університет" відбулися деякі зміни. А саме — це стосується бюстів, присвячених російським діячам культури та науки, які прикрашали центральну залу станції з 1960 року. Мова йде про погруддя Ломоносова, Горького, Менделєєва та Пушкіна. Особливо людей дратував останній. Його навіть обливали червоною фарбою активісти та вимагали демонтувати в рамках декомунізації. Врешті метрополітен в листопаді закрив ці погруддя спеціальними плитами під колір мармуру, яким оздоблена станція.

Горький та Пушкін стали інформаційними стендами

Любителі Пушкіна, а такі досі у Києві є, попри війну, яку Росія розв’язала проти України, навіть обурювались діями метрополітену. Мовляв, за що ж ви так жорстко з всесвітньо відомим класиком. Дехто навіть казав, що щитами спаплюжили історичний вигляд станції.

Але більшість пасажирів не особливо тужать за російськими діячами, яких закрили дошками, а до відкритого погруддя Григорія Сковороди навіть квіти приносять, в знак пошани.

В метрополітені пішли далі. Закриті дошками бюсти опальних росіян почали приносити користь! Співробітники підземки спільно з ДСНС України розмітили на погруддях корисну та актуальну інформацію.

Наприклад, про те як зібрати тривожну валізу і що до неї необхідно покласти.

10 порад, що потрібно знати людям про вибухонебезпечні предмети.

На третьому стенді показано, як людина має діяти у випадку завалу будинку.

А на четвертому – розписані правила поведінки громадян під час комендантської години та елементарні правила світломаскування.

Тобто, закривши скандальні погруддя, Київський метрополітен зробив оновлення максимально корисним та інформативним для пасажирів.

Чи викурять "великих" росіян з метро?

Ми з’ясували у підземці, чи будуть все-таки прибирати ці погруддя зі станції "Університет"?

В Київському метрополітені нам заявили, що направили листа в Департамент охорони культурної спадщини КМДА щодо погодження тимчасового демонтажу бюстів російських діячів, а саме Олександра Пушкіна, Дмитра Менделєєва, Михайла Ломоносова та Максима Горького зі станції метро "Університет", та отримання дозволу на зберігання їх у спеціально відведеному місці до моменту вирішення питання про їх подальше розміщення.

В КП "Київський метрополітен" підкреслюють, що станція метро "Університет" (побудована в 1960 році) є нерухомим об’єктом культурної спадщини – пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення і має охоронний номер 171.

"Задля запобігання подальшого пошкодження чи руйнування пам’яток культури та зниження соціальної напруги в суспільстві, прийнято рішення закрити тимчасово ці погруддя до прийняття відповідного рішення. Враховуючи нинішню ситуацію в країні, на тимчасових конструкціях було розміщено актуальні інформаційні матеріали ДСНС та рекомендації від військових", — повідомили нам в КП "Київський метрополітен".

На більшовиків чекає маскування

А ось стосовно демонтажу бронзових медальйонів на станції "Вокзальна", в метрополітені зазначають, що ця станція теж має охоронний статус – це об’єкт культурної спадщини з охоронним номером 192. Тому в підземці планують провести маскувальні роботи, щоб бронзові медальйони з більшовиками не дратували пасажирів.

У метрополітені підкреслюють, що наразі в орієнтовний перелік об’єктів, що відображають радянські або російські пропагандистські наративи і мають бути усунені з публічного простору, увійшли елементи оздоблення декількох станцій метро, а саме медальйоні із радянськими зображеннями на станції "Вокзальна".

"Додатково зазначаємо, інформації щодо виключення станції "Вокзальна" з переліку об’єктів культурної спадщини на підприємство не надходило. Прийняття рішення щодо подальшого маскування та демонтажу медальйонів буде визначатися на підставі дозволу Департаменту охорони культурної спадщини КМДА", — зазначає Дмитро Пінчук, начальник управління стратегічних комунікацій КП "Київський метрополітен".

Ленін в метро назавжди?

В столичному метрополітені добре навчилися маскувати комуністичні реліквії. Там нагадують, що ще у 2015 році надійно замаскували бронзовий барельєф Володимира Леніна, який розміщено в торці залу станції "Театральна".

Вже понад сім років, за фальшстіною з 3D-малюнком Оперного театру ховається велетенська голова Леніна. Його, нагадаємо, декілька разів намагались демонтувати активісти, але вождь "вистояв" під ударами молота.

Чи буде демонтований Ленін, поки невідомо. Конкретики в підземці не повідомляють.

"Слід зазначити, що барельєф Володимира Леніна вагою понад 3 тони конструктивно пов’язаний з торцевою стіною середнього залу станції "Театральна" та його демонтаж необхідно виконувати за відповідним проєктом із залученням спеціалізованих підйомних механізмів", — зазначають в КП "Київський метрополітен".

Про необхідність розробки проєкту демонтажу тут казали й сім років тому, але до цього часу такого проєкту чомусь не розробили. Як жартують столичні екскурсоводи, метрополітен переховує Леніна від народного гніву.

Охорона пам’яток радить зачекати

В Департаменті охорони культурної спадщини зазначають, що вони не займаються демонтажем об’єктів по Києву, а зазначені вище пам’ятники на балансі департаменту не обліковуються, інформація щодо їх демонтажу в департамент не надходила.

Водночас чиновники інформують, що у травні цього року Київрада прийняла рішення про орієнтовний перелік об’єктів, що відображають радянські або російські пропагандистські наративи. В цьому переліку є погруддя на станції "Університет", медальйони на "Вокзальній" та погруддя Леніна на "Театральній". Вони мають буди прибрані або переміщені для подальшого зберігання. У вересні цього року було створено міжвідомчу робочу групу, яка має прийняти остаточне рішення.

Важливо зазначити, що станції "Вокзальна" та "Університет" мають охоронний статус, а ось станція "Театральна" його не має. Тобто погруддя Леніна за бажання можна прибрати зі станції без зайвих бюрократичних процедур.

"Акцентуємо, що місцева влада поважає волю громад, але водночас у питанні демонтажу наголошує на необхідності дотримання визначених законодавством процедур при вирішенні питання усунення з публічного простору тих чи інших об’єктів, — зазначає Олександр Никоряк, директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. – Повага до законів, норм та правил, можливості до проведення громадської, наукової дискусії та обговорення, а також повага та цивілізоване ставлення до будь-яких культурних надбань якраз і відрізняє нас від держави-агресора. Але агресивна війна, свідками якої ми є, диктує свою правду і свою логіку".

Теги:
#Пам'ятник #Метро #Пушкін #Київське метро