Метро в Киеве может быть остановлено — громкое заявление от Кличко

Киевский метрополитен может быть остановлен в случае ухудшения ситуации с электричеством

Российские ракетные удары по критической инфраструктуре Украины уже привели к перебоям с электричеством, однако ситуация может ухудшиться. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко допустил остановку работы метрополитена.

Как сообщил городской глава в своем телеграм-канале, оккупанты не оставляют попыток лишить украинцев света, тепла и воды, но несмотря на это столица продолжит жить, хоть и в сложных условиях.

Кличко подчеркнул, что поезда метрополитена в таких условиях ходить не будут, однако 45 станций будут открыты и продолжат работу в качестве убежищ.

"Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность", — подчеркнул городской глава.

При этом он отметил, что в этих местах будет возможность получить доступ к электричеству, интернету, питьевой воде и к санузлам.

Вместе с тем Кличко напомнил, что обычно там температура держится на уровне +12…+14 градусов, так что теплую одежду надо захватить с собой.

Что касается наземных станций, то они в случае блэкаута работать не будут даже в качестве укрытия.

Как сообщалось ранее, накануне Кличко призвал жителей Киева по возможности перезимовать в пригороде, если есть такая возможность. Тем же, кто намерен остаться, он посоветовал сформировать запасы.