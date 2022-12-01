"Три самых тяжелых месяца": Кличко сказал, какие запасы нужно сделать киевлянам
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По словам столичного градоначальника, нужно готовиться к тяжелой зиме
После заявления о возможном вывозе некоторых категорий населения из Киева мэр столицы Виталий Кличко выступил с новым обращениям к горожанам. Он призвал делать запасы, а тем, у кого есть возможность перезимовать в пригороде, принять такое решение.
Об этом Кличко сказал на Киевском форуме по безопасности, организованном Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в Киеве в четверг, 1 декабря. По его словам, украинцев ожидает три самых тяжелых месяца, передает "Интерфакс-Украина".
Так, Кличко предупредил, что температура в квартирах может быть наравне с той, что на улице, если произойдет блэкаут, серьезные разрушения инфраструктуры, а электро-, водо- и теплоснабжения будут полностью отсутствовать. Градоначальник обратился к киевлянам и призвал обязательно иметь запас технической и питьевой воды, продуктов долгого хранения, а также теплые вещи.
Кроме того, мэр заговорил о возможности временно выехать из Киева.
"Если есть возможность – в пригороде Киева, у знакомых, у кого-то есть свои дома, знакомые, друзья, проговорите, пожалуйста, возможность временного пребывания у ваших друзей. Элементарные вещи должны быть: тепло, печь, вода", — заявил Кличко.
Вместе с тем, он напомнил, что в столице уже обустроили 430 пунктов обогрева.
Ранее "Телеграф" сообщал, что вокруг темы об эвакуации Киева возникло немало фейков и догадок. Мы собрали все официальные заявления и опровержения чиновников о возможности вывоза киевлян на случай полного блэкаута.