"Три найважчі місяці": Кличко сказав, які запаси потрібно зробити киянам

За словами столичного градоначальника, потрібно готуватися до важкої зими

Після заяви про можливе вивезення деяких категорій населення з Києва мер столиці Віталій Кличко виступив із новими зверненнями до городян. Він закликав робити запаси, а тим, хто має можливість перезимувати в передмісті, ухвалити таке рішення.

Про це Кличко сказав на Київському безпековому форумі, організованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", у Києві в четвер, 1 грудня. За його словами, на українців чекає три найважчі місяці, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, Кличко попередив, що температура в квартирах може бути нарівні з тією, що на вулиці, якщо відбудеться блекаут, серйозні руйнування інфраструктури, а електро-, водо- та теплопостачання будуть повністю відсутні. Міський голова звернувся до киян і закликав обов’язково мати запас технічної та питної води, продуктів довгого зберігання, а також теплі речі.

Окрім того, мер заговорив про можливість тимчасово виїхати з Києва.

"Якщо є можливість — у передмісті Києва, у знайомих, у когось є свої будинки, знайомі, друзі, проговоріть, будь ласка, можливість тимчасового перебування у ваших друзів. Елементарні речі мають бути: тепло, піч, вода", — заявив Кличко .

Водночас він нагадав, що у столиці вже облаштували 430 пунктів обігріву.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що навколо теми про евакуацію Києва виникло чимало фейків та здогадів. Ми зібрали всі офіційні заяви та спростування чиновників щодо можливості вивезення киян на випадок повного блекауту.