Демонтаж чи збереження: український музикант пояснив, що робити з музеєм Булгакова у Києві

Без Гоголя та Булгакова Україна не пропаде

Україні варто провести дерусифікацію культури та відокремити російських діячів від українських, навіть якщо не зовсім зрозуміло, хто є хто.

Про це розповів "Телеграфу" фронтмен гурту "Пирятин", художник та письменник Іван Семесюк на прикладі двох відомих російських діячів — Михайла Булгакова та Миколи Гоголя.

Щодо Булгакова, то хоч він народився в Києві, але є сином російських колоністів і сам вважав себе російським письменником, а тому Семесюк пропонує його нарешті почати таким і вважати.

Він запропонував уявити, що в 1240 році монгольська орда захопила Київ і на 30 років залишила там свій гарнізон, в якому знайшлися хороші автори віршів китайською мовою.

"Але ж ми ж не скажемо, що це український поет? Ні. Так і з Булгаковим. Все те саме", — каже музикант.

Щодо Гоголя, то Семесюк каже, що він сам обрав свою ідентичність та мову, а тому питання його культурної приналежності ускладнювати не варто.

Він зазначив, що нинішні жителі нашої країни вже "крутіші за усіх славних предків разом узятих за 1000 років", а тому в майбутньому нащадки будуть говорити про поточне покоління, як про видатних українців. При цьому майбутніх "гоголів", на його думку, попереду цілі покоління.

"Будинок, де зараз музей Булгакова, взагалі належав якомусь киянинові з активного українського движка початку 20-го століття. Ось його музей там і можна зробити. Музей щоденного побуту української інтелігенції того часу", — додав Семесюк.

Музикант наголосив, що український Київ активно жив і творив у ті часи, але повсюдних згадок про це чомусь небагато.

Більше заяв відомого музиканта читайте на сайті "Телеграф" в інтерв’ю: "Наше покоління вже крутіше, ніж усі славні предки за 1000 років": з Іваном Семесюком про Булгакова, Гоголя, росіян та війну.

Нагадаємо, у першій частині інтерв’ю Семесюк пояснив, чому російська мова в нашій країні втратила будь-який сенс і чого зараз не вистачає українській культурі.