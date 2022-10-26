Украинская журналистка Татьяна Даниленко рассказала о том, как украинский шоу-бизнес развился после введения языковых квот

О хорошем.

Помните, как владельцы и менеджмент радиостанций пуканили от квот на украинскую музыку? Мол, без русского никто слушать не будет, потому что нечем заполнять эфир?

Пока Киев стоит в пробках, особенно по вечерам, слушаю в машине радио. Это просто шок, сколько в Украине развелось попсы! Бывает, что ни одна песня не повторяется, когда переводишь каналы. Фигни типа русского "я у твоих ног, спасибо не говори" на украинском языке десятки или сотни! Российский шоу-биз на фоне всего этого разнообразия – редкое убожество. Там уже прямо из гробов достают присыпанных нафталином исполнителей 70-х годов, чтобы они заполняли культурный вакуум. Неожиданно оказалось, что это без наших певцов ртом у России закончилась попса, а не у нас без них. Полгода понадобилось Украине, чтобы забить по самую завязку эфир своей музыкой. И это в период войны, кризиса, бедности, когда объективно для производства культурного продукта мало ресурса.

Так же не только в культуре. Не Украина зависела от России, а наоборот, Россия вкладывала миллиарды и миллиарды в то, чтобы не терять колонию. Теперь бы избавиться от этого кровососа навсегда.

Источник: Facebook-страница Татьяны Даниленко