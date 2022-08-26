Прихвостень кремля Валерий Сюткин "наказал" Украину: в сети его даже похвалили

Певец постарался выслужиться и убрал из песни упоминание о Киеве, а получилось даже уместно

Российский певец Валерий Сюткин, имеющий с 2020 года от СБУ запрет на въезд в Украину за оправдание аннексии Крыма, решил "наказать" Киев. Во время исполнения хита "Московский бит" группы "Браво", вокалистом которой он когда-то был, певец заменил название украинской столицы российским Сочи.

Ролик с этим фрагментом появился в телеграм-канале радиостанции "Говорит москва". Инцидент произошел на концерте Сюткина в московском "Главклубе". На сцену заведения неформально запретили доступ всем артистам, выступившим в той или иной форме против российского вторжения в Украину. А прославляющим политику кремля дверь оставили открытой. 64-летний Сюткин решил перед выходом на пенсию (в россии у мужчин это происходит в 65 лет) не упускать случая и постарался угодить российским властям.

Но неожиданно его демарш даже похвалили в соцсетях. Так, прежде всего оппозиционно настроенные россияне прокомментировали, что петь о Киеве ртом именно Сюткина сейчас было бы кощунством и похвалили за то, что он вычеркнул украинскую столицу из "страны", о которой поется в песне, то есть из СССР. Некоторые вспомнили, что в тексте еще осталась недружественно настроенная к нынешнему российскому режиму Рига, и неплохо бы убрать и ее.

Как сообщал "Телеграф", отчаянному путинисту Филиппу Киркорову в последнее время не везет, то его обматерят в Монако за враждебную позицию к Украине, то не пустят в Молдову после выступления перед ранеными российскими оккупантами в Крыму, то так раскритикуют за провокационный пост, что даже придется закрывать доступ к странице в Instagram.