"Безбожник" Киркоров сбежал в Санта-Барбару и даже оттуда сумел разозлить поклонников

Певец решил доказать поклонникам, что был прав, танцуя на "кресте"

Напуганный приветствием "Слава Украине!" "путинолюб" Филипп Киркоров в страхе убежал подальше от украинцев в далекую Америку, и там решил прогуляться по "легендарным" для жителей 90-х местам – калифорнийскому городу Санта-Барбара, где снимался одноименный сериал.

Киркоров в Санта-Барбаре

Свое фото Киркоров подписал веселой фразой, напоминающей о песне из сериала:

"Не жизнь, а сплошная Санта-Барбара… Тата-тата-тататата-та!" — написал он.

Но вместе с этим постом Филипп опубликовал еще одно фото, на котором изображено выступление американских танцоров, которые исполняют различные "па" на фигуре в виде креста.

Киркоров на концерте

Этим снимков Киркоров решил припомнить поклонникам, что его недавно упрекали за подобную атрибутику – вот, дескать, смотрите, "на Западе к подобному относятся иначе".

Но лучше бы экс-супруг Пугачевой этого не делал: данный пост спровоцировало шквал негатива в сторону музыканта. Некоторые даже предложили певцу пройти лечение.

"Бес он. Видно же по лицу", "Да постигнет тебя кара небесная!", "У Фили глаза совсем вылезли, щитовидную железу и мозги надо немедленно проверить", — заметили возмущенные фанаты.

В сердцах Киркоров даже удалил доступ к своему Instagram.

Поэтому можно предположить, что возвращение "фили" в путинскую россию не будет радостным: дома его ждет толпа разгневанных фанатов.

Напомним, что ранее филя оказался настоящим простофилей, так как решил дать концерт в оккупированном Крыму, чем разозлил украинцев и россиян.