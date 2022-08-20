"Безбожник" Киркоров сбежал в Санта-Барбару и даже оттуда сумел разозлить поклонников
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Певец решил доказать поклонникам, что был прав, танцуя на "кресте"
Напуганный приветствием "Слава Украине!" "путинолюб" Филипп Киркоров в страхе убежал подальше от украинцев в далекую Америку, и там решил прогуляться по "легендарным" для жителей 90-х местам – калифорнийскому городу Санта-Барбара, где снимался одноименный сериал.
Свое фото Киркоров подписал веселой фразой, напоминающей о песне из сериала:
"Не жизнь, а сплошная Санта-Барбара… Тата-тата-тататата-та!" — написал он.
Но вместе с этим постом Филипп опубликовал еще одно фото, на котором изображено выступление американских танцоров, которые исполняют различные "па" на фигуре в виде креста.
Этим снимков Киркоров решил припомнить поклонникам, что его недавно упрекали за подобную атрибутику – вот, дескать, смотрите, "на Западе к подобному относятся иначе".
Но лучше бы экс-супруг Пугачевой этого не делал: данный пост спровоцировало шквал негатива в сторону музыканта. Некоторые даже предложили певцу пройти лечение.
"Бес он. Видно же по лицу", "Да постигнет тебя кара небесная!", "У Фили глаза совсем вылезли, щитовидную железу и мозги надо немедленно проверить", — заметили возмущенные фанаты.
В сердцах Киркоров даже удалил доступ к своему Instagram.
Поэтому можно предположить, что возвращение "фили" в путинскую россию не будет радостным: дома его ждет толпа разгневанных фанатов.
Напомним, что ранее филя оказался настоящим простофилей, так как решил дать концерт в оккупированном Крыму, чем разозлил украинцев и россиян.