Співак вирішив довести шанувальникам, що мав рацію, танцюючи на "хресті"

Наляканий привітанням "Слава Україні!" "путінолюб" Філіп Кіркоров у страху втік подалі від українців у далеку Америку, і там вирішив прогулятися "легендарними" для людей 90-х місць – каліфорнійським містом Санта-Барбара, де знімався однойменний серіал.

Кіркоров у Санта-Барбарі

Своє фото Кіркоров підписав веселою фразою, що нагадує про пісню із серіалу:

"Не життя, а суцільна Санта-Барбара... Тата-тата-тататата-та!" — написав він.

Але разом із цим постом Філіп опублікував ще одне фото, на якому зображено виступ американських танцюристів, які виконують різні "па" на фігурі у вигляді хреста.

Кіркоров на концерті

Цим знімків Кіркоров вирішив пригадати шанувальникам, що його нещодавно дорікали за таку атрибутику – ось, мовляв, дивіться, "на Заході до подібного ставляться інакше".

Але краще б екс-чоловік Пугачової цього не робив: цей пост спровокував шквал негативу у бік артитса. Дехто навіть запропонував співаку пройти лікування.

"Біс він. Видно ж по обличчю", "Хай спіткає тебе кара небесна!", "У Філі очі зовсім вилізли, щитовидну залозу і мізки треба негайно перевірити", — зауважили обурені фанати.

У серцях Кіркоров навіть видалив доступ до свого Instagram.

Тому можна припустити, що повернення "філі" в путінську росію не буде радісним: вдома на нього чекає натовп розгніваних фанатів.

Нагадаємо, що раніше філа виявився справжнім недотепою, бо вирішив дати концерт в окупованому Криму, чим розлютив українців та росіян.