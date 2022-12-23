В Одесі не хочуть перейменовувати вулиці на честь полеглих військових: відмову пояснили цікаво

В Одесі з’явиться новий меморіал

В Одесі відмовилися від перейменування вулиць на честь загиблих на війні українських військових. Натомість у місті хочуть створити один великий монумент з іменами кожного загиблих захисників півдня нашої країни.

Як розповів член історико-топонімічної комісії міськради Олександр Бабич на своїй сторінці у Facebook, на черговому засіданні комісії в рамках дерусифікації та деімперіалізації в Одесі було перейменовано 16 вулиць Суворова. Водночас перейменовувати вулиці на честь окремих наших героїв, які загинули на цій війні, там відмовилися. Як і відмовили перейменовувати вулиці на честь окремих військових частин.

Причиною цього в комісії називають те, що війна триває і кількість загиблих, на жаль, зростатиме, а кожен із них заслуговує на нашу пам’ять.

"Ми розуміємо, що війна буде ще довго. Ми розуміємо, що кількість загиблих буде ще зростати і кожен з них заслуговує на свою частину нашої пам’яті. І визначити, хто більшою чи меншою мірою виявив героїзм, зможе лише час. Якщо зараз ми почнемо в їхню честь називати вулиці, то наступного року у місті можуть з’явитися десятки, а може, сотні таких назв. Бо ми не зможемо відмовити жодній матері, жодному побратиму, якщо вони напишуть нам відповідне звернення", — зазначив Бабич.

У зв’язку з цим у комісії хочуть, щоб в Одесі з’явився єдиний монумент із іменами загиблих захисників.

"На якому будуть імена КОЖНОГО загиблого воїна, волонтера, медика, рятувальника, поліцейського, нацгвардійця... І назви всіх підрозділів, які захистили Одесу, Миколаїв, брали Херсон, що звільняли Маріуполь, Джанкой, Сімферополь...", — підкреслив Бабич.

Вже відомо, що меморіал буде на Гагаринському проспекті біля Одеської ОДА.

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