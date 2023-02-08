Радянський чемпіон назвав Фінляндію "Московською областю"

Росіянин хоче змусити скандинавів поважати рф

Олімпійські та паралімпійські комітети Північних країн виступили проти участі росіян на великих міжнародних турнірах, незважаючи на останню пропозицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК). У росії це викликало істерику.

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону (у складі збірної СРСР) Олександр Тихонов накинувся на скандинавів, передає metaratings.ru. Особливо дісталося фінам. Колишній біатлоніст заявив, що Фінляндія – це московська область, а фіни розбагатіли за рахунок росії.

"Не треба звертати увагу на тих самих норвежців та інших. Хто вони такі проти росії? Якщо ми налагодимо власні проблеми всередині країни, то нам рівних не буде. У всьому ми завжди винні.

Візьмемо тих же фінів, по суті це Московська область, але багата країна. При цьому Фінляндія багата за рахунок росії – наші спекулянти продали їм ліси на десятки мільярдів кубів. Фіни заготовили на 300 років російського лісу, тепер ми їм не потрібні. Скандинави все життя були такі. Їхні амбіції незрозумілі.

Скандинавські країни проти росії — це спаринг боксера легкої ваги з Тайсоном. Мене вони боялися, як вогню, коли я заходив, вони вставали, як при Сталіні.

Не варто звертати увагу на скандинавів, треба робити свою справу і вигравати. І змусити їх нас поважати”, — сказав Тихонов.

Раніше Тихонов назвав Францію "смітником" через позицію мера Парижа по допуску росіян до Ігор. Нещодавно радянський чемпіон образив українців через потенційний бойкот Олімпіади-2024.