В честь белорусского города? В Киеве переименовали еще больше 30 улиц

Одна из улиц, предположительно, названа в честь беларусского города

В Киеве продолжают переименовывать улицы и бульвары, которые связаны с россией или советским прошлым. На заседании Киевсовета 9 февраля 31 объект получил новые названия, а один проспект будет назван, вероятно в честь Бреста.

Об этом сообщили в пресс-службе мэра Киева Виталия Кличка. Он подчеркнул, что в Киеве продолжат избавляться от российских топонимов.

"В Киеве идет процесс дерусификации. Мы избавляемся от советских названий и символов, связанных со страной агрессором. И это важно. Особенно во время варварской войны, которой россия пытается уничтожить Украину и украинцев. Мы должны убрать и забыть старые советские и русские названия навсегда. А называть наши улицы именами наших героев, в частности, героев современной российско-украинской войны", – отметил мэр столицы.

Так, переименовали проспект Победы. Ему вернули историческое название – проспект Берестейский. А площадь Победы теперь будет называться Галицкой — это ее историческое название.

Также переименованы:

Переулок Мичурина в Печерском районе — переулок Болсуновский,

Брест-Литовское шоссе в Святошинском районе — Берестейское шоссе.

Улица Петровская в Шевченковском районе – улица Вознесенский Яр.

На следующем заседании Киевсовета планируют переименовать одну из улиц в честь почившего друга Украины Вахтанга Кикабидзе. Всего в столице переименованы уже 268 городских объектов.

Помимо этого, 8 февраля в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову. А уже 9 февраля демонтировали памятник советскому военачальнику Ватунину. Ожидается, что Минкульт может одобрить снос памятника известного предводителя большевиков Щорса.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе не хотят переименовывать улицы в честь украинских воинов. В качестве причины указали то, что война еще продолжается и каждый из павших воинов заслуживает нашей памяти.