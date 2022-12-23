В Одессе не хотят переименовывать улицы в честь павших военных: отказ объяснили интересно

В Одессе появится новый мемориал

В Одессе отказались от переименования улиц в честь погибших на войне с россией украинских военных. Вместо этого в городе хотят создать один большой монумент с именами каждого погибшего защитника юга нашей страны.

Как рассказал член историко-топонимической комиссии горсовета Александр Бабич на своей странице в Facebook, на очередном заседании комиссии в рамках дерусификации и деимпериализации в Одессе было переименовано 16 улиц Суворова. В тоже время, переименовывать улицы в честь отдельных наших героев, погибших на этой войне, там отказались. Как и отказались переименовывать улицы в честь отдельных воинских частей.

Причиной тому в комиссии называют то, что война продолжается и число погибших будет, к сожалению, расти, а каждый из них заслуживает нашей памяти.

"Мы понимаем, что война будет еще долго. Мы понимаем, что количество погибших будет еще расти и каждый из них заслуживает своей части нашей памяти. И определить, кто в большей или меньшей степени проявил героизм, сможет только время. Если сейчас мы начнем в их честь называть улицы, то в следующем году в городе могут появиться десятки, а может, сотни таких названий. Ибо мы не сможем отказать ни одной матери, ни одному побратиму, если они напишут нам соответствующее обращение", — отметил Бабич.

В связи с этим в комиссии хотят, чтобы в Одессе появился единый монумент с именами погибших защитников.

"На котором будут имена КАЖДОГО погибшего воина, волонтера, медика, спасателя, полицейского, нацгвардейца… И названия всех подразделений, защитивших Одессу, Николаев, бравших Херсон, освобождавших Мариуполь, Джанкой, Симферополь…", — подчеркнул Бабич.

Уже известно, что мемориал будет находится на Гагаринском проспекте возле Одесской ОГА.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Одессы вынесли решение насчет памятника Екатерине II.

Также мы сообщали о том, что в Одессе люди перекрыли дорогу из-за перебоев с электричеством.