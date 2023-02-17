Імперського романіста замінили головнокомандувачем ЗСУ: на Сумщині оригінально перейменували вулицю

Всього на Сумщині перейменували дев’ять вулиць, які асоціювалися з радянським минулим

У Сумській області в місті Конотоп наслідували приклад Києва і перейменували кілька вулиць. Одну з них назвали на честь Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Про це йдеться на сайті Конотопської міськради. Усього 16 лютого було ухвалено рішення про перейменування дев’яти вулиць та провулків, які пов’язані з радянським минулим.

Так, на честь Валерія Залужного назвали вулицю, яка раніше мала ім’я російського поета-романіста Івана Тургенєва. Він вважається класиком російської літератури, а своїх творах оспівував образ "простої російської людини" і описував проблеми місцевої інтелігенції кінця ХІХ століття.

Окрім цієї, нові назви отримали вулиці Лермонтова, Жуковського та Рябошапка – їх назвали вул. Семена Сапуна, Андрія Мельника та Симона Петлюри відповідно.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як українці ставляться до перейменування вулиць. Більшість опитаних громадян вважають це позитивною зміною, але є й ті, хто проти.