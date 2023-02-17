Имперского романиста заменили главнокомандующим ВСУ: на Сумщине оригинально переименовали улицу

Всего в Сумской области переименовали девять улиц, которые ассоциировались с советским прошлым

В Сумской области в городе Конотоп последовали примеру Киева и переименовали несколько улиц. Одну из них назвали в честь Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Об этом говорится на сайте Конотопского горсовета. Всего 16 февраля было принято решение о переименовании девяти улиц и переулков, которые связаны с советским прошлым.

Так, в честь Валерия Залужного назвали улицу, которая ранее носила имя российского поэта-романиста Ивана Тургенева. Он считается классиком русской литературы, а в своих произведениях воспевал образ "простого русского человека" и описывал проблемы местной интеллигенции конца XIX столетия.

Кроме этой, новые названия получили улицы Лермонтова, Жуковского и Рябошапка – их назвали ул. Семена Сапуна, Андрея Мельника и Симона Петлюры соответственно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как украинцы относятся к переименованию улиц. Большая часть опрошенных граждан считают это позитивным изменением, но есть и те, кто против.