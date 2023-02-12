Украинцы высказались о своем отношении к переименованию улиц: результаты опроса

Украинцы в большинстве своем не против переименования улиц и учебных заведений, имеющих отношение к россиянам и рф

Большинство украинцев положительно относятся к переименованию улиц или учебных заведений в рамках дерусификации и декоммунизации.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который провела компания Active Group.

Так, на вопрос "Поддерживаете ли вы переименование учебных заведений и улиц" респонденты ответили следующим образом:

позитивно во всех случаях — 32%;

позитивно в большинстве случаев — 31%;

поддерживаю только отдельные переименования — 22,8%;

против всех переименований — 8%;

сложно ответить — 6,3%.

При этом большинство опрошенных негативно относятся к тому, что Национальная музыкальная академия Украины названа в честь русского композитора Петра Чайковского и на вопрос "Как вы относитесь к тому, что музыкальное заведение в Украине называется в честь композитора Петра Чайковского" ответили так:

это правильно — 15,3%;

это скорее правильно — 17%;

это скорее неправильно — 26,5%;

это категорически неправильно — 11,3%;

сложно ответить — 30%.

Напомним, что украинский Минкульт призвал Национальную академию убрать из названия имя Чайковского.

"Деятельность Петра Чайковского не была связана с академией и он себя идентифицировал как "коренной русский человек", – заявили в ведомстве.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

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