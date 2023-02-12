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Украинцы высказались о своем отношении к переименованию улиц: результаты опроса

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Иллюстрация Новость обновлена 12 февраля 2023, 17:28
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Украинцы в большинстве своем не против переименования улиц и учебных заведений, имеющих отношение к россиянам и рф

Большинство украинцев положительно относятся к переименованию улиц или учебных заведений в рамках дерусификации и декоммунизации.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который провела компания Active Group.

Так, на вопрос "Поддерживаете ли вы переименование учебных заведений и улиц" респонденты ответили следующим образом:

  • позитивно во всех случаях — 32%;
  • позитивно в большинстве случаев — 31%;
  • поддерживаю только отдельные переименования — 22,8%;
  • против всех переименований — 8%;
  • сложно ответить — 6,3%.

При этом большинство опрошенных негативно относятся к тому, что Национальная музыкальная академия Украины названа в честь русского композитора Петра Чайковского и на вопрос "Как вы относитесь к тому, что музыкальное заведение в Украине называется в честь композитора Петра Чайковского" ответили так:

  • это правильно — 15,3%;
  • это скорее правильно — 17%;
  • это скорее неправильно — 26,5%;
  • это категорически неправильно — 11,3%;
  • сложно ответить — 30%.

Напомним, что украинский Минкульт призвал Национальную академию убрать из названия имя Чайковского.

"Деятельность Петра Чайковского не была связана с академией и он себя идентифицировал как "коренной русский человек", – заявили в ведомстве.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Ранее мы писали о том, что в Киеве переименуют две станции метро.

Также мы сообщали о том, Рада переименовала родину Залужного.

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#Украина #Украинцы #Опрос #Мнения