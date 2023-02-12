Украинцы высказались о своем отношении к переименованию улиц: результаты опроса
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Украинцы в большинстве своем не против переименования улиц и учебных заведений, имеющих отношение к россиянам и рф
Большинство украинцев положительно относятся к переименованию улиц или учебных заведений в рамках дерусификации и декоммунизации.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который провела компания Active Group.
Так, на вопрос "Поддерживаете ли вы переименование учебных заведений и улиц" респонденты ответили следующим образом:
- позитивно во всех случаях — 32%;
- позитивно в большинстве случаев — 31%;
- поддерживаю только отдельные переименования — 22,8%;
- против всех переименований — 8%;
- сложно ответить — 6,3%.
При этом большинство опрошенных негативно относятся к тому, что Национальная музыкальная академия Украины названа в честь русского композитора Петра Чайковского и на вопрос "Как вы относитесь к тому, что музыкальное заведение в Украине называется в честь композитора Петра Чайковского" ответили так:
- это правильно — 15,3%;
- это скорее правильно — 17%;
- это скорее неправильно — 26,5%;
- это категорически неправильно — 11,3%;
- сложно ответить — 30%.
Напомним, что украинский Минкульт призвал Национальную академию убрать из названия имя Чайковского.
"Деятельность Петра Чайковского не была связана с академией и он себя идентифицировал как "коренной русский человек", – заявили в ведомстве.
Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
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