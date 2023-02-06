Кошмарить нельзя проверять: что украинцы думают о ведении бизнеса (опрос)

Опрос показал, что думают люди о бизнес-климате в Украине

Большинство украинцев выступает против отмены льгот для бизнеса, которые были введены во время военного положения, а также выступают за уменьшение количества разрешений, необходимых для его ведения в Украине.

Такие результаты выплывают из исследования, проведенного социологической службой Active Group в феврале 2023 года.

Примечательно, что украинцы затруднились в определении четкой позиции относительно необходимости вернуть проверки для бизнеса со стороны налоговой, поскольку мнения на этот счет разделились практически поровну:

19,1% считает, что это определенно необходимо;

24,4% считают, что это скорее необходимо;

20,1% убеждены, что скорее нет;

21% убеждены, что точно нет;

15,4% ответить затруднились.

А вот в вопросе отмены льгот для малого бизнеса, введенных с начала вторжения, украинцы высказали более консолидированную позицию и выступили против таких мер:

13,7% считает, что отмена определенно необходима;

12,1% склоняются к тому, что это скорее необходимо;

31,2% считают, что это скорее делать не стоит;

27,5% убеждены, что это точно делать не стоит.

15,5% не смогли определиться с позицией

Также большинство украинцев уверены в том, что количество разрешений, которые необходимы для ведения бизнеса в Украине должно быть уменьшено:

41,7% считает, что это необходимо сделать;

29,7% склоняются к тому, что это необходимо сделать;

11% считает, что в этом скорее нет необходимости;

6,9% выразили мнение, что в этом точно нет необходимости;

10,8% затруднились ответить.

Кроме того, украинцы не смогли дать четкую оценку действия властей для улучшения бизнес-климата в нашей стране:

лишь 3,2% выразили убеждение, что все шаги власти были направлены на улучшение условий;

28% убеждены, что большинство шагов были направлены на улучшение;

27% считает, что большинство шагов были направлены на ухудшение;

12,7% отметили, что стало только хуже;

29% затруднились ответить.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 4 февраля 2023 г.

Напомним, Кабмин готовится ликвидировать налоговые ослабления для предпринимателей. "Телеграф" пообщался с экспертами и выяснил их мнение на этот счет.