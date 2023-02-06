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Кошмарить нельзя проверять: что украинцы думают о ведении бизнеса (опрос)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Кошмарить нельзя проверять: что украинцы думают о ведении бизнеса (опрос) Новость обновлена 06 февраля 2023, 18:49

Опрос показал, что думают люди о бизнес-климате в Украине

Большинство украинцев выступает против отмены льгот для бизнеса, которые были введены во время военного положения, а также выступают за уменьшение количества разрешений, необходимых для его ведения в Украине.

Такие результаты выплывают из исследования, проведенного социологической службой Active Group в феврале 2023 года.

Примечательно, что украинцы затруднились в определении четкой позиции относительно необходимости вернуть проверки для бизнеса со стороны налоговой, поскольку мнения на этот счет разделились практически поровну:

  • 19,1% считает, что это определенно необходимо;
  • 24,4% считают, что это скорее необходимо;
  • 20,1% убеждены, что скорее нет;
  • 21% убеждены, что точно нет;
  • 15,4% ответить затруднились.

А вот в вопросе отмены льгот для малого бизнеса, введенных с начала вторжения, украинцы высказали более консолидированную позицию и выступили против таких мер:

  • 13,7% считает, что отмена определенно необходима;
  • 12,1% склоняются к тому, что это скорее необходимо;
  • 31,2% считают, что это скорее делать не стоит;
  • 27,5% убеждены, что это точно делать не стоит.
  • 15,5% не смогли определиться с позицией

Также большинство украинцев уверены в том, что количество разрешений, которые необходимы для ведения бизнеса в Украине должно быть уменьшено:

  • 41,7% считает, что это необходимо сделать;
  • 29,7% склоняются к тому, что это необходимо сделать;
  • 11% считает, что в этом скорее нет необходимости;
  • 6,9% выразили мнение, что в этом точно нет необходимости;
  • 10,8% затруднились ответить.

Кроме того, украинцы не смогли дать четкую оценку действия властей для улучшения бизнес-климата в нашей стране:

лишь 3,2% выразили убеждение, что все шаги власти были направлены на улучшение условий;

  • 28% убеждены, что большинство шагов были направлены на улучшение;
  • 27% считает, что большинство шагов были направлены на ухудшение;
  • 12,7% отметили, что стало только хуже;
  • 29% затруднились ответить.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 4 февраля 2023 г.

Напомним, Кабмин готовится ликвидировать налоговые ослабления для предпринимателей. "Телеграф" пообщался с экспертами и выяснил их мнение на этот счет.

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#Украина #Бизнес #Опрос