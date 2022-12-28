Тарифы и налоги растут, доходы — отстают: что еще сулит украинцам 2023 год

Начало будущего года для украинцев будет непростым

Новый год традиционно воспринимают как нечто хорошее, однако первый день 2023 года преподнесет украинцам неприятные сюрпризы, которые многим сильно ударят по кошельку. "Телеграф" разбирался, почему так вышло.

Тарифы на воду вырастут

Еще в июле 2022 Верховная Рада установила мораторий на рост тарифов на газ, тепло и горячую воду, который будет действовать до окончания войны и 6 месяцев после отмены военного положения.

Однако подобное решение не было принято по тарифам на электроэнергию и воду. Впрочем, тарифы на электричество в условиях его частого отсутствия власти пока менять не намерены, так что украинцы по-прежнему будут платить 1,44 грн за 1 кВт при потреблении до 250 кВт и 1,68 грн — если выше.

А вот за воду потребителям 32 водоснабжающих компаний придется платить больше уже с 1 января. Решение об этом было принято на заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг Украины 27 декабря.

Больше всего за воду придется заплатить жителям Павлограда Днепропетровской области, там поставка куба воды с 1 января обойдется в 42,22 грн (с НДС — 50,65 грн). За водоотведение с 1 января больше всего придется платить жителям Новомосковска Днепропетровской области — 25,1 грн (с НДС — 30 грн) вен за кубометр. Кому придется платить за воду больше, можно узнать из материала "Телеграфа".

Аграрии заплатят новый налог, а ФОПы пока останутся с прежними

Также с 1 января вступит в силу принятый еще в 2021 году законопроект №5600, вводивший для аграриев новый земельный налог — минимальное налоговое обязательство (МНО), который предполагалось установить примерно в размере 1500 гривен за 1 га.

Однако в итоге аграриям удалось снизить его размер в среднем на 300 гривен с гектара, а также разработать формулу, которая бы учитывала размер выплачиваемых ими других налогов — ЕСВ, налог на прибыль и прочие. В итоге для каждого агрария налоговая будет насчитывать размер МНО, исходя из установленных законом льгот и формул, и если минимальное обязательство окажется больше выплаченных ранее налогов, аграрию придется доплатить разницу в казну.

В несколько лучшем положении окажется малый бизнес, работающий на едином налоге – поскольку с 1 января не будет роста минимальной зарплаты или прожиточного минимума, налог и единый социальный взнос для них практически не вырастет.

Так, единый налог для 1-й группы ФОПов составит 10% от прожиточного минимума, который был установлен еще 1 декабря – 268,4 грн, плательщики на 2-й группе заплатят 1340 гривен (20% от минимальной зарплаты в 6700 гривен). Единый социальный взнос в ПФУ составит 1474 гривны в месяц (22% от минимальной зарплаты в 6700 гривны).

"Новая почта" поднимет тарифы

Еще одним неприятным сюрпризом станет подорожание услуг "Новой почты". С 1 января тарифы на доставку посылок по городу составят:

до 2 кг — 50 грн (против нынешних 40);

до 10 кг — 80 грн (сейчас 60);

до 30 кг — 120 грн (сейчас 80).

Изменятся цены и на междугороднюю доставку:

до 2 кг — 70 грн (сейчас 60);

до 10 кг – 100 грн (сейчас 80);

до 30 кг – 140 грн (сейчас 120).

Подорожает также курьерская доставка, в новом году она поднимется:

с 30 грн до 35 грн для отправок до 30 кг;

с 90 грн до 100 грн за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг.

Доходы останутся прежними, но обещают поднять пенсии

Самая плохая новость для украинцев не только с 1 января, но в следующем году может заключаться в том, что государство не планирует увеличивать их доходы, оставив, к примеру, минимальные зарплату и пенсию – 6700 и 2093 гривны соответственно, на одном уровне весь 2023-й год. Впрочем, в марте 2023 года правительство обещает провести индексацию.

Также обещают сохранить и субсидии для всех нуждающихся в помощи при оплате коммунальных услуг, правда размер выплат уменьшится до среднего значения в 1800 грн/месяц.

Однако, по мнению экспертов рынка труда, в 2023 году украинцы все же могут рассчитывать на рост средней зарплаты от 8 до 30%, так что ее размер может вырасти примерно до 20 тысяч гривен.