Выплата субсидий в Украине: что изменится с 1 января 2023 года

В следующем году украинские граждане могут рассчитывать на привычные льготы, хотя ее размер и будет не слишком большим.

С 1 декабря в Украине изменился механизм назначения и выплаты субсидий, которыми теперь полностью занимается Пенсионный фонд. Продолжится эта работа и в следующем 2023 году. По прогнозам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, доходная и расходная части этого учреждения получили финансирование на 12,6 млрд больше, а, следовательно, выплаты гражданам гарантированы.

Больше об этом сообщает "Экономическая правда". Следует отметить, что благодаря передаче субсидий в ведомство специалистов ПФУ, Украина осталась без Фонда социального страхования. Такие изменения должны прибавить в госбюджет 2-3 млрд в год.

Что же изменится в субсидиях с 1 января?

Как обещает Денис Шмыгаль, на следующий год украинцы могут рассчитывать на получение льгот для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Это будет касаться наиболее уязвимых слоев населения. В результате и расходы на другие цели размер субсидийных выплат несколько уменьшится — до среднего значения в 1800 грн/месяц. Общая сумма расходов на субсидии в 2023 году значительно меньше, чем была запланирована на этот год.

Напомним, что с середины декабря украинские граждане лишены возможности оформить субсидию на весь отопительный сезон. "Телеграф" объяснял, с этим это связано.

Также мы писали о том, кто не может рассчитывать на получение субсидии в целом.