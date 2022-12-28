Виплата субсидій в Україні: що зміниться із 1 січня 2023 року

Наступного року українські громадяни можуть розраховувати на звичні пільги, хоча її розмір і буде не надто великим

Із 1 грудня в Україні змінився механізм призначення та виплати субсидій, якими відтепер повністю опікується Пенсійний фонд. Продовжиться ця робота і в наступному, 2023 році. За прогнозами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, дохідна і видаткова частини цієї установи отримали фінансування на 12,6 млрд більше, а, отже, виплати громадянам гарантовані.

Більше про це інформує "Економічна правда". Слід зазначити, що завдяки передачі субсидій у відомство спеціалістів ПФУ Україна залишилася без Фонду соціального страхування. Такі зміни мають додати в держбюджет 2-3 млрд на рік.

Що ж зміниться у субсидіях із 1 січня?

Як обіцяє Денис Шмигаль, наступного року українці можуть розраховувати на отримання пільг для оплати житлово-комунальних послуг. Це стосуватиметься найбільш уразливих верств населення. Через війну та витрати на інші цілі розмір субсидійних виплат дещо зменшиться — до середнього значення у 1800 грн/місяць. Загальна сума витрат на субсидії у 2023 році значно менша, ніж була запланована на цей рік.

Нагадаємо, що із середини грудня українські громадяни позбавлені можливості оформити субсидію на весь опалювальний сезон. "Телеграф" пояснював, із цим це пов'язано.

Також ми писали про те, хто не може розраховувати на отримання субсидії загалом.