Субсидії на опалювальний сезон 2022-2023: хто не зможе отримати грошову допомогу

Велика кількість українців, які претендують на грошову допомогу, отримати її цього року не зможуть

Досить велика кількість українців цього опалювального сезону може не отримати субсидію на оплату комунальних послуг, адже впроваджено певні обмеження, через які фінансова підтримка від держави стає недоступною.

Як пояснює видання "Патріоти України", на субсидію не може претендувати родина, де є повнолітні безробітні, котрі не зареєструвалися в службі зайнятості. Також впроваджено й деякі жорсткі обмеження, що стосуються майнового стану і доходів громадян. Однак станом на сьогодні досить велика кількість українців, які перебувають у списках незахищеної частини суспільства, в реальності таким критеріям не відповідають, тож отримувати субсидії вони не можуть.

Кого це стосується

Особи, члени родин яких упродовж року до звернення по допомогу придбали земельну ділянку, квартиру чи будинок або будь-яке інше нерухоме майно, транспорт чи цінні папери;

Громадяни, члени родин яких мають на банківському рахунку кошти, загальна сума котрих перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму;

Українці, члени родин яких за рік до звернення по субсидію придбали долари або євро на суму, що перевищує 50 тисяч гривень;

Особи, які мають у родині повнолітніх громадян, що офіційно не працюють, не навчаються або не мають статусу безробітного;

Громадяни, у яких в родині є повнолітні, які мають середньомісячний сукупний дохід, що не перевищує розміру мінімальної зарплати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому і коли потрібно звертатися по нарахування субсидії, щоб отримати більше грошей на погашення сум за комунальні послуги.