Субсидии на отопительный сезон 2022-2023: кто не сможет получить денежную помощь
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Большое количество украинцев, претендующих на денежную помощь, получить его в этом году не смогут
Достаточно большое количество украинцев в этот отопительній сезон могут не получить субсидию на оплату коммунальных услуг, ведь введены определенные ограничения, в рамках которых финансовая поддержка от государства становится недоступной.
Как в своем материале объясняет издание Патриоты Украины, в Украине сейчас на субсидию не может претендовать семья, где есть совершеннолетние безработные, не совершившие соответствующую регистрацию в службе занятости. Также введены и некоторые жесткие ограничения, касающиеся имущественного положения и доходов граждан. Однако на сегодняшний день достаточно большое количество украинцев, которые находятся в списках незащищенной части общества, в реальности таким критериям не отвечают, поэтому получать субсидии они не могут.
Кого это касается
- Лица, члены семей которых за год до обращения за помощью приобрели земельный участок, квартиру или дом или любое другое недвижимое имущество, транспорт или ценные бумаги;
- Граждане, члены семей которых имеют средства на банковском счету средства, общая сумма каковых составляет более 25-кратного размера установленного в Украине прожиточного минимума;
- Украинцы, члены семей которых за год до обращения за субсидией приобрели доллары или евро на сумму, превышающую 50 тысяч гривен;
- Лица, имеющие в семье совершеннолетних граждан, официально не работающих, не обучающихся или не имеющих статуса безработного;
- Граждане, у которых в семье есть совершеннолетние, имеющие среднемесячный совокупный доход, не превышающий размер минимальной зарплаты.
Ранее "Телеграф" сообщал, кому и в какое время нужно обращаться за начислением субсидии, чтобы получить больше денег на погашение сумм за коммунальные услуги.