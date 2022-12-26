Субсидии на отопительный сезон 2022-2023: кто не сможет получить денежную помощь

Большое количество украинцев, претендующих на денежную помощь, получить его в этом году не смогут

Достаточно большое количество украинцев в этот отопительній сезон могут не получить субсидию на оплату коммунальных услуг, ведь введены определенные ограничения, в рамках которых финансовая поддержка от государства становится недоступной.

Как в своем материале объясняет издание Патриоты Украины, в Украине сейчас на субсидию не может претендовать семья, где есть совершеннолетние безработные, не совершившие соответствующую регистрацию в службе занятости. Также введены и некоторые жесткие ограничения, касающиеся имущественного положения и доходов граждан. Однако на сегодняшний день достаточно большое количество украинцев, которые находятся в списках незащищенной части общества, в реальности таким критериям не отвечают, поэтому получать субсидии они не могут.

Кого это касается

Лица, члены семей которых за год до обращения за помощью приобрели земельный участок, квартиру или дом или любое другое недвижимое имущество, транспорт или ценные бумаги;

Граждане, члены семей которых имеют средства на банковском счету средства, общая сумма каковых составляет более 25-кратного размера установленного в Украине прожиточного минимума;

Украинцы, члены семей которых за год до обращения за субсидией приобрели доллары или евро на сумму, превышающую 50 тысяч гривен;

Лица, имеющие в семье совершеннолетних граждан, официально не работающих, не обучающихся или не имеющих статуса безработного;

Граждане, у которых в семье есть совершеннолетние, имеющие среднемесячный совокупный доход, не превышающий размер минимальной зарплаты.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому и в какое время нужно обращаться за начислением субсидии, чтобы получить больше денег на погашение сумм за коммунальные услуги.