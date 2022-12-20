Не забудьте указать: какие виды доходов нужно вносить в декларацию для субсидии

Средний совокупный доход семьи влияет на сумму субсидии, но пытаться обмануть государство не стоит

При подаче заявления на субсидию в Украине нужно не только написать заявление, но и подать декларацию про доходы. В ней важно указать кто именно проживает в квартире или доме и какие есть у них прибыли, не зафиксированные в налоговой и реестре социального страхования.

Как сообщают в Минсоцполитики, среди таких доходов могут быть средства от сдачи в аренду имущества, от реализации продукции собственного производства или имущества, незадекларированные доходы, полученные во время работы по договору гражданско-правовых отношений, стипендии для студентов, а также получения переводов из-за границы.

При этом "Телеграф" напоминает, что получение международной финансовой помощи от благотворительных организаций на назначение субсидии не влияет. Также при расчете совокупного дохода семьи не учитываются выплаты от государства для внутренних переселенцев (ВПЛ) и компенсация за их размещение для владельцев жилья. В декларации нужно указать не только имеющиеся доходы, но и имущество и наличие сбережений. Для автомобилистов субсидия может быть недоступной, если у них есть недавно купленный и выпущенный "железный конь".