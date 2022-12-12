Могут начислить не всем: какой важный нюанс нужно учесть при оформлении субсидии

В декларации нужно подавать только актуальные правдивые данные

Подать заявление на получение субсидии в Украине можно как лично, так и онлайн. Вместе с ним подаются документы, в которых перечисляются проживающие члены семьи и их доходы. Для тех, кто в квартире не проживает, но зарегистрирован, есть перечень документов, которые можно подать для подтверждения фактического места проживания.

Как сообщает Департамент соцзащиты Сумщины, для исключения членов семей из состава домохозяйства нужно подать:

справки о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги в другом жилье,

справки о посещении детского сада или школы ребенком,

справки с места обучения, работы – с указанием фактического места работы,

договоры аренды жилья в другом месте,

акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета по месту фактического проживания,

акты от соседей о не проживании по месту регистрации.

В случае, если документы не предоставлены по объективным причинам, акт обследования жилья составляет социальный инспектор. После, для продления субсидии на следующий сезон, нужно будет подать новый пакет документов по окончании отопительного периода.

Как ранее сообщал "Телеграф", ранее можно было исключить из перечня проживающих всех, кроме супругов и несовершеннолетнего ребенка, прописанных по адресу. Но эту норму обновили в случае выезда части семьи за границу в связи с военными действиями.