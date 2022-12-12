Можуть нарахувати не всім: який важливий нюанс потрібно врахувати при оформленні субсидії

В декларації потрібно подавати лише актуальні правдиві дані

Подати заяву на отримання субсидії в Україні можна як особисто, так і онлайн. Разом з ним подають документи, в яких перераховують членів сім’ї, які проживають, та їхні доходи. Для тих, хто у квартирі не проживає, але зареєстрований, є перелік документів, які можна подати на підтвердження фактичного місця проживання.

Як повідомляє Департамент соцзахисту Сумщини, для виключення членів сімей зі складу домогосподарства, слід подати:

довідки про нарахування плати за житлово-комунальні послуги в іншому житлі,

довідки про відвідування дитячого садка або школи дитиною,

довідки з місця навчання, роботи – із зазначенням фактичного місця роботи,

договори оренди житла в іншому місці,

акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської чи міської ради за місцем фактичного проживання,

акти від сусідів про не проживання за місцем реєстрації.

Якщо документи не надано з об’єктивних причин, акт обстеження житла складає соціальний інспектор. Після того, для продовження субсидії на наступний сезон, потрібно буде подати новий пакет документів по закінченні опалювального періоду.

Як раніше повідомляв "Телеграф", раніше можна було виключити з переліку мешканців усіх, крім подружжя та неповнолітньої дитини, прописаних за адресою. Але цю норму поновили у разі виїзду частини сім’ї за кордон у зв’язку із воєнними діями.