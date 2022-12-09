Куди звернутися, щоб нарахували субсидію: три варіанти

Деяким громадянам субсидія буде перепризначена автоматично – на спрощення процедури вплинула війна

Початок грудня для України ознаменувався частковими змінами у процесі призначення субсидії від держави. Наразі цими виплатами повністю опікується Пенсійний Фонд. Проте державних структур, до яких можна звернутися із заявою про отримання подібної допомоги, як і раніше, декілька.

Куди можна направити своє звернення бажаючим мати субсидію, розповідає "Урядовий кур’єр". Зазначимо, що за умов воєнного часу уряд намагається зробити все можливе, щоб максимально спростити доступ українцям до отримання подібної допомоги в оплаті комунальних послуг.

Для звернення громадянину потрібно мати при собі спеціальну заяву про призначення субсидії та декларації. Їх форми є встановленими та доступні для ознайомлення онлайн. Такі документи можна подати трьома різними способами:

через Центри надання адміністративних послуг (ЦПАУ) чи уповноважених осіб, які працюють у виконавчих органах тергромад;

у Пенсійному Фонді — через сервісний центр, веб-портал або мобільний додаток ПФУ;

в електронному вигляді через портал "Дія".

Варто наголосити, що частина громадян отримає перепризначення субсидії автоматично. Ті люди, які отримували таку допомогу від держави у опалювальному сезоні 2021-2022 рр. можуть розраховувати на продовження домовленості з державою та нинішнього сезону — по квітень 2023 року включно. Додаткові звернення до влади таким особами не потрібні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які нюанси має подання заяви на субсидію в онлайн-формі.

Також ми пояснювали, чи вплине на отримання подібної допомоги наявність боргів за комуналку.