Сума субсидії залежить від доходу: як розраховують допомогу на оплату комуналки

Сума субсидії змінюється в залежності від сезону

В Україні змінили механізм видачі субсидій — їх адмініструванням займається Пенсійний фонд. Отримувати субсидію можуть ті, хто має на оплату комунальних послуг понад 15% сукупного місячного доходу. Сума субсидії в середньому становитиме близько 1700-1800 грн на місяць. Точніші суми залежать від конкретного домоволодіння.

Як повідомляє Верховна Рада, передбачено бюджетом на 2023 рік близько 37 млрд грн. На суму субсидії впливає також дохід громадян. Якщо субсидію призначають із початку опалювального сезону, то враховується дохід за січень — червень поточного року, а якщо на неопалювальний період за липень — грудень попереднього року.

Якщо людина звернулася за субсидією у середині сезону, то враховується дохід за два квартали перед місяцем подання заяви. Виняток робиться лише для пенсії. Під час подання заяви на субсидію з початку опалювального сезону та за єдиного доходу у вигляді пенсійних виплат враховується розмір пенсії за серпень, з початку неопалювального сезону — за березень, а якщо звернутися в середині сезону — за місяць перед тим, як подано заяву.

Раніше "Телеграф" розповідав, за яких доходів не дадуть субсидію. Відмовити можуть і при боргах за послуги ЖКГ, але в цьому випадку є можливість все ж таки претендувати на допомогу від держави.