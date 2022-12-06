Подати заявку або перевірити субсидію можна не виходячи з дому: як це зробити онлайн

Претендувати на субсидію можуть громадяни із низьким рівнем доходу

В Україні можна отримати допомогу на оплату комунальних послуг, подавши на отримання субсидії. Через портал "Дія" онлайн це можна зробити у будь-який місяць року.

В українців це забере близько 30 хвилин, стверджують на порталі. Для цього потрібно увійти до особистого кабінету громадянина та обрати у меню "Послуги" заяву на субсидію. Далі потрібно перевірити дані у профілі та оновити за потребою.

Серед обов’язкових даних, які вказуються – шлюб, адреса отримання субсидії, інформація щодо боргів за комуналку. Вибрати необхідно і тип субсидії з нюансами за кожним видом: на оплату ЖКП, оплату внесків, придбання зрідженого газу чи пічного палива.

Далі заповнюються поля проживання непрацездатних осіб, спосіб отримання субсидії, особисті рахунки, характеристики будинку, проживаючі, члени сім’ї, дані про доходи, транспортні засоби, куплені валюту та майно, аліменти та нерухомість. Усі пункти з’являтимуться у формах, що спливають. Після – завантажуєте потрібні копії документів.

На надання послуги на порталі надається 30 днів. Перевірити, яку саме вам субсидію нарахували також можна онлайн, для цього потрібно обрати свою адресу на порталі Мінсоцполітики. Нагадаємо, що розмір субсидії може відрізнятися в опалювальний та неопалювальний сезон.