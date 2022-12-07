Як отримати субсидію, якщо у вас борги за комуналку

Є два варіанти, за яких субсидія може бути призначена

Українці, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% загального місячного доходу, можуть отримати субсидію. Для цього потрібно подати документи — заяву, декларацію про доходи та ще деякі за потреби. Але що робити тим, хто вже має борги за комунальні послуги.

Міністерство соціальної політики повідомляє, що коли більш, аніж тримісячна заборгованість за житлово-комунальні послуги та її загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680) грн, субсидію призначать, лише якщо буде укладено договір про реструктуризацію заборгованості або її буде оскаржено в судовому порядку.

Якщо заборгованість з’явилася після того, як було призначено субсидію на опалювальний сезон, борг впливатиме лише на наступне призначення субсидії у травні 2023 року. Період субсидії на опалювальний сезон — до квітня 2023 року включно.

"Телеграф" раніше розповідав, що перерахунок субсидії на опалювальний та неопалювальний сезон відбувається в органах соцзахисту без обов’язкового звернення громадян. Нагадаємо, з 1 грудня в Україні змінився орган адміністрування надання субсидій, але в самому механізмі для українців нічого не змінилося — гроші й надалі можна буде отримувати на банківський рахунок чи поштове відділення.