Розмір змінюється в залежності від дати: на який термін призначають субсидію

Одержувачем субсидій можуть стати українці з низьким рівнем доходу

В Україні для людей у складних життєвих обставинах передбачено можливість отримати субсидію на оплату послуг ЖКГ. Заявку на неї можна подати як онлайн самостійно, так і звернувшись до організації соцсфери.

Як повідомляє Мінсоцполітики, є два типи субсидій, які призначаються на різні терміни. Якщо людина звертається із заявою на субсидію на придбання зрідженого газу, твердого чи рідкого пічного побутового палива, вона призначається щорічно.

Звичніша для мешканців багатоквартирних будинків субсидія на оплату послуг ЖКГ призначається з місяця звернення для її призначення та триває до закінчення опалювального сезону. Розраховується вона по-різному на опалювальний (з 1 жовтня до 30 квітня) та неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) сезони. Незалежно від розміру субсидій, одержувач зобов’язаний сплачувати щомісяця вартість фактично отриманих послуг.

Після того, як термін отримання субсидії закінчився, соцзахист самостійно розраховує субсидію на наступний період. Зазначимо, що одержувач зобов’язаний повідомити, якщо у нього змінюється склад зареєстрованих у житлі, змінюються види та постачальники послуг. Крім цього, є низка обставин при настанні яких у субсидії можуть відмовити.