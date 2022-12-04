Размер меняется в зависимости от даты: на какой срок назначают субсидию

Получателем субсидий могут стать украинцы с низким уровнем дохода

В Украине для людей в сложных жизненных обстоятельствах предусмотрена возможность получить субсидию на оплату услуг ЖКХ. Заявку на нее можно подать как онлайн самостоятельно, так и обратившись в организации соцсферы.

Как информирует Минсоцполитики, есть два типа субсидий, которые назначаются на разные сроки. Если человек обращается с заявлением на субсидию для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива, то она назначается раз в год.

Более привычная для жителей многоквартирных домов субсидия на оплату услуг ЖКХ назначается с месяца обращения для ее назначения и длится до окончания отопительного сезона. Рассчитывается она по-разному на отопительный (с 1 октября по 30 апреля) и неотопительный (с 1 мая по 30 сентября) сезоны. В независимости от размера субсидий, получатель обязан оплачивать ежемесячно стоимость фактически полученных услуг.

После того как срок получения субсидии закончился — соцзащита самостоятельно рассчитывает субсидию на следующий период. Отметим, что получатель обязан сообщить если у него меняется состав зарегистрированных в жилье, меняются виды и поставщики услуг. Кроме этого, есть ряд обстоятельств при наступлении которых в субсидии могут отказать.