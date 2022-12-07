Как получить субсидию, если у вас долги за коммуналку

Есть два варианта, при которых субсидия может быть назначена

Украинцы, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15 % общего месячного дохода могут получить субсидию. Для этого нужно подать документы — заявление, декларацию про доходы и еще некоторые при потребности. Но что делать тем, у кого уже накопились долги за коммунальные услуги.

Если есть более чем трехмесячная задолженность за жилищно-коммунальные услуги и ее общая сумма превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680) грн, субсидию назначат только если будет заключен договор про реструктуризацию задолженности или она будет оспорена в судовом порядке. Если задолженность появилась после того, как была назначена субсидия на отопительный сезон, долг будет влиять только на следующее назначение субсидии в мае 2023 года. Период субсидии на отопительный сезон — до апреля 2023 включительно.

Как ранее рассказывал "Телеграф", пересчет субсидии на отопительный и неотопительный сезон происходит в органах соцзащиты без обязательного обращения граждан. Напомним, с 1 декабря в Украине поменялся орган администрирования предоставления субсидий, но в самом механизме для украинцев ничего не изменилось — деньги и дальше можно будет получать на банковский счет или почтовое отделение.