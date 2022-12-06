Подать заявку или проверить субсидию можно не выходя из дома: как это сделать онлайн

Претендовать на субсидию могут граждане с низким уровнем дохода

В Украине можно получить помощь на оплату коммунальніх услуг подав на получение субсидии. Через портал "Дия" онлайн это можно сделать в любой месяц года.

У украинцев это отнимет около 30 минут, утверждают на портале. Для этого нужно войти в личный кабинет гражданина и выбрать в меню "Услуги" заявление на субсидию. Далее нужно проверить данные в профиле и обновить по необходимости.

Среди обязательных данных, которые указываются — брак, адрес получения субсидии, информация по долгам за коммуналку. Выбрать необходимо и тип субсидии с нюансами по каждому виду: на оплату ЖКУ, оплату взносов, приобретение сжиженного газа или печного топлива.

Далее заполняются поля проживания нетрудоспособных лиц, способ получения субсидии, личные счета, характеристики дома, проживающие, члены семьи, данные про доходы, транспортные средства, купленные валюту и имущество, алименты и недвижимость. Все пункты будут появляться во всплывающих формах. После — загружаете нужные копии документов.

На предоставление услуги на портале отводится 30 дней. Проверить, какую именно вам субсидию начислили также можно онлайн — для этого нужно выбрать свой адрес на портале Минсоцполитики. Напомним, что размер субсидии может отличаться в отопительный и неотопительный сезоны.