Сумма субсидии зависит от дохода: как рассчитывают помощь на оплату коммуналки

Сумма субсидии меняется в зависимости от сезона

В Украине поменяли механизм выдачи субсидий — их администрированием занимается Пенсионный Фонд. Получать субсидию могут те, у кого на оплату коммунальных услуг уходит более 15% совокупного месячного дохода. Сумма субсидии в среднем будет составлять около 1700-1800 грн в месяц. Более точные суммы зависят от конкретного домовладения.

Как сообщает Верховная Рада, предусмотрено бюджетом на 2023 год около 37 млрд грн. На сумму субсидии влияет также и доход граждан. Если субсидию назначают с начала отопительного сезона, то учитывается доход за январь — июнь текущего года, а если на неотопительный период — за июль — декабрь предыдущего года.

Если человек обратился за субсидией в средине сезона, то учитывается доход за два квартала перед месяцем подачи заявления. Исключение делается только для пенсии. При подаче заявления на субсидию з начала отопительного сезона и при единственном доходе в виде пенсионных выплат учитывается размер пенсии за август, с начала неотопительного сезона — за март, а если обратиться в средине сезона — за месяц перед тем, когда подано заявление.

Ранее "Телеграф" рассказывал при каких доходах не дадут субсидию. Отказать могут и при долгах за услуги ЖКХ, но в этом случае есть возможность все же претендовать на помощь от государства.