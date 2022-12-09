Куда обратиться, чтобы начислили субсидию: три варианта

Некоторым гражданам субсидия будет переназначена автоматически — на упрощение процедуры повлияла война

Начало декабря для Украины ознаменовалось частичными изменениями в процессе назначения субсидии от государства. Теперь этими выплатами полностью опекается Пенсионный Фонд. Однако государственных структур, в которые можно обратиться с заявлением о получении подобной помощи, по-прежнему несколько.

Куда можно направить свое обращение желающим иметь субсидию, рассказывает "Урядовий кур'єр". Отметим, что в условиях военного времени правительство пытается сделать все возможное, чтобы максимально упростить доступ украинцам к получению подобной помощи в оплате коммунальных услуг.

Для обращения гражданину нужно иметь при себе специальное заявление о назначении субсидии, а также декларации. Их формы являются установленными и доступны для ознакомления онлайн. Такие документы можно подать тремя разными способами:

через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или уполномоченных лиц, работающих в исполнительных органах тергромад;

в Пенсионном Фонде — через сервисный центр, вэб-портал или мобильное приложение ПФУ;

в электронном виде через портал "Дія".

Стоит подчеркнуть, что часть граждан получит переназначение субсидии автоматически. Те люди, которые получали такую помощь от государства в отопительном сезоне 2021-2022 гг. могут рассчитывать на продление договоренности с государством и в нынешнем сезоне — по апрель 2023 года включительно. Дополнительные обращения таким лицам не нужны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие нюансы имеет подача заявления на субсидию в онлайн-форме.

Также мы объясняли, повлияет ли на получение подобной помощи наличие долгов за коммуналку.