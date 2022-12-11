Субсидії для переселенців та тих, хто виїхав за кордон: як отримати і які є оновлення

Отримати субсидію в Україні можна за низького рівня доходу

В Україні отримувати субсидії з 1 грудня можна через Пенсійний фонд. Для більшості отримувачів механізм не змінився, а ті, хто отримували раніше мають автоматичне продовження.

Як повідомляється в сюжеті "Ми-Україна", серед одержувачів субсидії найактивніша категорія — пенсіонери, для ВПО послуга також доступна, але порівняно з більш раннім періодом зазнала змін. Наразі переселенцям не потрібно надавати документи на оренду житла. Представники органів місцевого самоврядування приходять до людей додому, складають акт огляду житлових умов та після складання акта вже призначають субсидію. Важливо, що дозвіл власника житла для цього не потрібний. Також варто взяти до уваги, що отримувати субсидію можна лише за однією адресою або за місцем реєстрації, або за адресою фактичного проживання.

Для тих українців, хто перебуває за кордоном, на час воєнного стану та ще два місяці після також зберегли можливість бути одержувачем субсидії, але нормативи щодо комунальних послуг на них не розраховуються. Як розповіла начальник управління надання житлових субсидій та пільг ПФУ Олена Краснова, прикладом такого застосування може стати ситуація, коли в сім’ї із трьох осіб чоловік залишився в Україні, а дружина з дитиною виїхали. При призначенні субсидії соціальні нормативи щодо ЖКГ розраховуються лише на чоловіка, але в сукупний враховується і заробіток дружини у певний період.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що залежно від того, на опалювальний чи неопалювальний період розраховується субсидія, у сукупний дохід рахують різні суми. У 2023 році субсидії продовжать надаватися, середня сума очікується у розмірі 1700-1800 грн.