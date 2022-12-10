Субсидія в Україні: як підрахувати суму обов’язкового платежу

Сума обов’язкового платежу залежить від середнього доходу всіх мешканців

Українці, які витрачають на комунальні послуги понад 15% свого доходу, можуть претендувати на субсидію від держави. Отримати її можуть навіть ті, хто має борги за оплату ЖКП.

Субсидія розраховується у розмірі різниці між тим, скільки коштують послуги ЖКГ у межах соціальних норм та обсягом обов’язкового платежу. Цю різницю людина може отримати поштою чи банківську картку.

Для кожної сім’ї окремо вираховується окремо, скільки потрібно обов’язково платити щомісяця. Щоб зрозуміти, про яку суму можна вирахувати її самому.

Як визначити суму обов’язкового платежу по субсидії

Порахувати середній дохід сім’ї (домогосподарства) протягом місяця, рахуючи за певними періодами залежно від дати подання заяви. Розділити середній загальний дохід на кількість мешканців. Суму, що вийшла, поділити на прожитковий мінімум року призначення субсидії (у 2022 — 2393 грн) і розділити ще на 2. 20% отриманої суми — індивідуальний відсоток обов’язкової оплати. Середній загальний дохід за місяць множиться на отриману кількість відсотків і виходить сума, яку платити обов’язково. Різниця між вартістю послуг у рамках норм та обов’язковим платежем і буде субсидією.

Зазначимо, що якщо послуги споживаються понад норми, вони субсидією не покриваються. Раніше "Телеграф" розповідав, що подати заяву на отримання субсидії можна онлайн, так само як і дізнатися про суму призначення.